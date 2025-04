Đẩy mạnh triển khai mô hình “Camera an ninh”

BBK - Thời gian qua, mô hình Camera an ninh được nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Kạn triển khai và nhân rộng, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thiết thực trong xây dựng chính quyền số.

Công an phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn kiểm tra thiết bị lắp đặt camera tại địa phương.

Phường Sông Cầu là một trong những phường trung tâm của thành phố Bắc Kạn. Ngoài các tuyến đường chính còn có các trục đường nhỏ, địa bàn rộng, dân số đông, khu dân cư tập trung nhiều cơ sở kinh doanh, chợ, trường học, khu vui chơi - giải trí… Do vậy, để hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, Công an phường đã tiến hành khảo sát, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Camera an ninh”, lắp đặt 13 điểm với 16 thiết bị camera giám sát an ninh trên địa bàn.

Tại xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, với đặc thù là xã vùng cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc huy động Nhân dân tham gia vào phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã thu được kết quả tích cực. Sau hơn 2 tháng phát động, người dân đã quyên góp, ủng hộ số tiền gần 29 triệu đồng hỗ trợ lực lượng Công an xã lắp đặt hệ thống camera an ninh với 01 màn hình lớn, hệ thống đầu thu, 09 mắt camera bố trí tại các vị trí xung yếu trên địa bàn xã. Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống đã góp phần rất lớn trong phòng chống tội phạm. Các hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập, gây rối giảm hẳn- Trung tá Hứa Đình Lôi, Trưởng Công an xã Vũ Muộn chia sẻ.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 12 xã, phường đang triển khai mô hình “Camera an ninh”. Các mắt camera an ninh được lắp đặt tại những vị trí trọng yếu, như trên các tuyến đường chính, các tuyến ngõ trọng điểm, nơi giao thông giao cắt… Hình ảnh thu được sẽ thông qua mạng internet truyền dẫn về trụ sở Công an. Đặc biệt, các hộ dân xung quanh khu vực lắp camera an ninh còn tự nguyện hỗ trợ tiền điện và mạng wifi để các thiết bị hoạt động ổn định, hiệu quả. Dữ liệu camera ghi lại sẽ giúp lực lượng Công an nhận định, đánh giá đúng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy vết, truy bắt các đối tượng tội phạm, vụ việc tai nạn giao thông, quản lý tốt địa bàn dân cư. Đơn cử một số vụ việc xảy ra thời gian qua tại địa bàn thành phố như: Vụ nhóm thanh niên “Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí”; làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại chợ Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn chiều ngày 15/02; bắt đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy sau hơn 3 giờ xác minh, truy xét…

Cùng với mô hình “Camera an ninh”, lực lượng Công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân lắp đặt các Camera ở mỗi hộ gia đình, phục vụ bảo vệ tài sản và quá trình trích xuất của lực lượng Công an khi có yêu cầu. Kết quả tích cực từ mô hình “Camera an ninh” đã khẳng định hiệu quả của công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ". Camera an ninh được coi như những “đôi tai” và “đôi mắt” của Nhân dân, ngày đêm hỗ trợ giám sát an ninh trật tự trong từng thôn, làng, ngõ xóm, hỗ trợ lực lượng Công an trong triển khai thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số./.