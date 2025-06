ĐBQH Hồ Thị Kim Ngân kiến nghị hoàn thiện dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về hình sự

Tại Tổ 11 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Sơn La, Bắc Kạn, Long An, Vĩnh Long có 4 lượt đại biểu tham gia thảo luận góp ý vào các nội dung cụ thể của hai dự thảo Luật trên với kỳ vọng khi các luật được ban hành sẽ giải quyết được những vướng mắc mà các cơ quan chức năng, đặc biệt là Tòa án nhân dân gặp phải khi xử lý các vụ án có yếu tố nước ngoài...

Góp ý về dự án Luật Tương trợ tư pháp hình sự, ĐBQH Hồ Thị Kim Ngân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới bày tỏ đồng tình và thống nhất cao với việc ban hành luật. Đại biểu cho rằng, việc tách các quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp hình sự thành đạo luật riêng là cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, để hoàn thiện dự án luật này, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân đặc biệt tập trung vào các vấn đề liên quan đến khái niệm, bảo đảm an toàn, quy trình và hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp.

Về khái niệm tương trợ tư pháp về hình sự, đại biểu chỉ ra rằng, dự thảo Luật định nghĩa "việc Việt Nam và nước ngoài, thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dành cho nhau sự hỗ trợ trong việc thực hiện các hoạt động xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ hoặc thực hiện các thủ tục tố tụng khác nhằm phục vụ giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự" là chưa đầy đủ.

Theo đại biểu, việc chỉ đề cập đến các hoạt động xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ và thủ tục tố tụng khác là chưa bao quát hết phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự vốn đã được liệt kê chi tiết tại Điều 8 của chính dự thảo Luật, bao gồm cả tống đạt văn bản, lấy lời khai, khám xét, thu giữ, và thậm chí là chuyển giao người đang bị tạm giam hoặc đang chấp hành án.

Do đó, để bảo đảm tính khái quát và thống nhất, đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh khái niệm này theo hướng quy định tương tự như khái niệm "tương trợ tư pháp về dân sự" trong dự thảo Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

Liên quan đến quy định về bảo đảm an toàn tại Điều 10, đặc biệt là khoản 4, ĐBQH Hồ Thị Kim Ngân đề nghị làm rõ quy định quyền không bị bắt, tạm giam, tạm giữ hoặc bị điều tra, truy tố, xét xử sẽ chấm dứt nếu người đó không rời nước yêu cầu sau 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp "vì lý do bất khả kháng”, vì dự thảo Luật không định nghĩa rõ ràng "lý do bất khả kháng" cũng như không giao cho cơ quan nào quy định chi tiết, hướng dẫn nội dung này. Đại biểu nhấn mạnh "Đây là một nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, do đó cần được quy định chặt chẽ để tránh việc lợi dụng quyền miễn trừ này và bảo đảm tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn”.

Về quy trình lập và gửi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự (Điều 20), theo đại biểu Hồ Thị Kim Ngân, việc đề nghị nước ngoài thực hiện tương trợ không còn cần thiết, phải thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để cơ quan này thông báo cho nước được yêu cầu. Tuy nhiên, dự thảo lại chưa quy định rõ thời hạn để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc thông báo này. Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định về thời hạn cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo từ cơ quan lập yêu cầu./.