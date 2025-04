Điểm báo in Bắc Kạn ngày 02/4/2025

Trên số báo in ra ngày 02/4/2025 có một số thông tin như sau:

>> Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 12 (Xem trang 1, 3)

Chiều 01/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNLPTC) tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 12. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

>> Công an cấp xã yên tâm bám nắm địa bàn (Xem trang 1, 3)

Sau gần một tháng thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện, các cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về cấp xã đã nhanh chóng bám sát địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, khi thực hiện chủ trương không tổ chức Công an cấp huyện, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tình nguyện về công tác tại các xã, phường, thị trấn. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng lực, sở trường, góp phần xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh. Thực tế cho thấy, đa số cán bộ, chiến sĩ tăng cường về xã đã yên tâm công tác, bắt nhịp với công việc và phát huy được năng lực chuyên môn”.