Điểm báo in Bắc Kạn ngày 11/4/2025

Trên số báo in ra ngày 11/4/2025 có một số thông tin như sau:

>> Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 09 (Xem trang 1, 7)

Trong hai ngày 09 và 10/4, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 09, Quốc hội khóa XV tại các huyện và thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Huyền Tụng.

>> KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LLVT TỈNH BẮC KẠN (13/4/1947-13/4/2025) (Xem trang 1, 2, 3)

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (13/4/1947 – 13/4/2025), lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự đùm bọc của Nhân dân, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tham quan trưng bày mô hình, học cụ huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Kạn đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngôi nhà của Thiếu tá Giá Văn Thẳng, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng năm 2025.

Thượng tá Trịnh Tiến Dũng - Sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật ở cơ sở

Trên cương vị công tác của mình, nhiều năm qua, Thượng tá Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Một trong những điểm sáng được các cấp ghi nhận, đó là sự sáng tạo, đột phá với các mô hình tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Thượng tá Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạntuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức phát tờ rơi.

>> Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Xem trang 3)

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Điều này thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, ngành và cơ quan chức năng.

Các kỳ họp UBKT đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nhiều đảng viên.

>> Phát huy vai trò hợp tác xã trong tình hình mới (Xem trang 4, 5)

Những năm gần đây, các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các HTX không chỉ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Hoạt động sản xuất tại HTX Tân Thành (TP. Bắc Kạn).

Một trong những điển hình là HTX Nông nghiệp Tân Thành (xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn). Thành lập năm 2017 với 09 thành viên, HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế biến nông sản, sản phẩm chính là tinh bột nghệ. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc HTX, trong năm 2024, HTX sản xuất được khoảng 90 tấn tinh bột thành phẩm, 350 tấn nghệ thái lát và 300 tấn bột nghệ. Đơn vị đã tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động với thu nhập khoảng 06 triệu đồng/người/ tháng. Hằng năm, HTX còn liên kết tiêu thụ khoảng 5.000 tấn nghệ và 3.000 tấn nông sản khác cho nông dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao đời sống, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

>> XÂY DỰNG VÙNG NGUYÊN LIỆU CHỦ LỰC: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững (Xem trang 4, 5)

Với mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, gắn với chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao giá trị nông sản, cải thiện thu nhập cho người dân.

Vùng nguyên liệu dong riềng duy trì diện tích khoảng 400ha mỗi năm.

>> NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2025: “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai” (Xem trang 6)

Với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”, Năm An toàn giao thông 2025 đặt ra quyết tâm cao trong việc nâng cao nhận thức, siết chặt quản lý và ứng dụng công nghệ hiện đại để xây dựng một hệ thống giao thông an toàn, văn minh và bền vững.

Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là một trong những nội dung được các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh.

>> Đồng hành cùng phụ nữ nghèo (Xem trang 7)

Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Những việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa này không chỉ tiếp thêm nghị lực cho chị em vượt qua thử thách mà còn góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Hộ chị Hà Thị Tương ở thôn An Thịnh, xã Thanh Mai (Chợ Mới) được hỗ trợ bò giống sinh sản từ mô hình “Ngân hàng bò” để tạo sinh kế.

>> Lan tỏa phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở thị trấn Đồng Tâm (Xem trang 8)

Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tại thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phong trào đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Xưởng sửa chữa máy nông nghiệp của ông Phương Văn Trọng tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Nhận thấy xu hướng cơ giới hóa trong nông, lâm nghiệp ngày càng phát triển, ông Phương Văn Trọng, tổ dân phố số 03 đã mạnh dạn vay vốn mở dịch vụ bán và sửa chữa máy nông nghiệp. Nhờ chú trọng chất lượng và uy tín, cơ sở kinh doanh của ông ngày càng thu hút khách hàng. Bên cạnh nguồn thu ổn định cho gia đình, dịch vụ sửa chữa máy nông nghiệp của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 03 lao động, với thu nhập khoảng 400.000 đồng/ngày.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 11/4/2025 tại đây./.