Điểm báo in Bắc Kạn ngày 12/5/2025

Trên số báo in ra ngày 12/5/2025 có một số thông tin như sau:

>> LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH góp sức xóa nhà tạm (Xem trang 1, 8)

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, lực lượng vũ trang tỉnh đang tích cực chung tay cùng các cấp, ngành, chính quyền địa phương giúp người dân ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỉ riêng trong quý I/2025, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã quyên góp trên 3,26 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình tại Bắc Kạn và các tỉnh: Cao Bằng, Gia Lai. Hơn 800 căn nhà lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an đã được bàn giao cho các hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại do thiên tai trong thời gian gần đây.

Về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị được giao phụ trách xây dựng 80 căn nhà trong năm nay. Ngay từ đầu năm, nhiệm vụ này đã được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và được tổ chức thực hiện nghiêm túc. Tính đến giữa tháng 4, đã có 21 căn nhà “Đại đoàn kết” và “Nhà đồng đội” được hoàn thành, trao cho các hộ dân và chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.