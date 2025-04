Điểm báo in Bắc Kạn ngày 18/4/2025

Trên số báo in ra ngày 18/4/2025 có một số thông tin như sau:

>> Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 (Xem trang 1, 2)

Chiều 16/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và thảo luận một số đề án quan trọng. Các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

>> Tháng Tư với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn (Xem trang 1, 3)

Kỳ 1: HUYỀN THOẠI NGƯỜI LÍNH SỬA XE THÔNG ĐƯỜNG TRONG BOM ĐẠN

Tỉnh Bắc Kạn tự hào có ba người con ưu tú được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, đó là các đồng chí: Nguyễn Văn Tấn, Hà Văn Vấn và liệt sĩ Nguyễn Văn Thoát. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tấn, người con của vùng đất Quân Hà, huyện Bạch Thông, sau khi đất nước hòa bình vẫn tiếp tục công tác trong Quân đội, lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Những chiến công của ông là niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân Bắc Kạn. Nhằm tri ân và lan tỏa những giá trị ấy, chúng tôi trân trọng giới thiệu loạt bài về cuộc đời và chiến công của ông.

>> Khi nông dân chủ động trong phát triển kinh tế (Xem trang 2)

Nhờ sự năng động và sáng tạo, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động tìm kiếm giải pháp mới, không chỉ dựa vào các mô hình sản xuất truyền thống mà còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

>> Chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp (Xem trang 3)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tư pháp, thời gian qua ngành Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính.

>> Công nghiệp Bắc Kạn bứt phá mạnh mẽ trong quý I/2025 (Xem trang 4, 5)

Trong quý I/2025, ngành công nghiệp tỉnh ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế địa phương.

Theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp của Bắc Kạn trong quý I/2025 tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất với mức tăng 31,83%, tiếp theo là ngành khai khoáng tăng 17,8%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 6,61%, và hoạt động xử lý rác thải, cung cấp nước tăng 15,09%. Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) đạt 602,2 tỷ đồng, tăng 38,44% so với cùng kỳ năm trước. Với những kết quả trên đã đưa Bắc Kạn vào nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất cả nước trong lĩnh vực này.