Điểm báo in Bắc Kạn ngày 19/5/2025

>> NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2025)! (Xem trang 1, 4 và 5)

Tiếp tục thực hiện và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ mới

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sinh ngày 19/5/1890 tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, sớm chứng kiến cảnh nước mất, dân nô lệ, Người đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 05/6/1911, Người rời bến cảng Sài Gòn trên con tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu hành trình gần 30 năm bôn ba nước ngoài, tìm con đường giải phóng dân tộc.

Chủ tịch hồ chí minh (1890 - 1969)

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ghi nhớ công lao, nguyện trung thành và tiếp nối sự nghiệp vĩ đại của Người; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước cách mạng, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vững bước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Cùng với cả nước, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Kạn tiếp tục học tập, noi gương Bác, biến tư tưởng của Người thành hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu: Xây dựng Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững.

Học tập và làm theo Bác thực chất, hiệu quả

Kỳ 2: Nhiều Chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động và phương thức lãnh đạo. Việc học và làm theo Bác trở thành định hướng xuyên suốt, góp phần xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hoàng Phài - Nơi in dấu chân Bác Hồ

Thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn là một địa chỉ đỏ thiêng liêng trong hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù chỉ dừng chân trong một khoảng thời gian ngắn vào tháng 5/1945, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ hình ảnh và tình cảm sâu đậm của Bác đối với Nhân dân địa phương. Sự kiện lịch sử này đã trở thành niềm tự hào và là động lực tinh thần lớn lao để người dân Hoàng Phài không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương.

Tại gốc cây đa thuộc thôn Hoàng Phài, xã Cốc Đán (Ngân Sơn) đã diễn ra cuộc nói chuyện thân mật giữa Bác Hồ với đại diện các đoàn thể và bà con nhân dân xã Cốc Đán (tháng 5/1945).

Phụ nữ Bắc Kạn học và làm theo Bác: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, thể hiện tinh thần học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhưng đầy nhân văn và ý nghĩa.

Hội LHPN huyện Chợ Mới trao tiền hỗ trợ trẻ em mồ côi tại thôn Nà Quang, xã Nông Hạ.

>> Đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyền thoại (Xem trang 2)

Cách đây 66 năm, ngày 19/5/1959, thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) về cách mạng miền Nam, Thường trực Tổng Quân ủy đã chính thức giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác quân sự đặc biệt - Đoàn 559, mở tuyến đường vận chuyển chiến lược Trường Sơn nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam. Tuyến đường này không chỉ là biểu tượng của ý chí thống nhất đất nước, mà còn là nơi ghi dấu mồ hôi, xương máu, thanh xuân của biết bao người con ưu tú, trong đó có nhiều người con của Bắc Kạn, cùng cả nước làm nên thắng lợi mùa Xuân 1975 lịch sử.

Các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy phẩm chất người lính năm nào.

>> Na Rì quyết tâm về đích sớm trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát (Xem trang 3)

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và nhiều cách làm sáng tạo, huyện Na Rì đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Mục tiêu của huyện là hoàn thành trước thời hạn đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và người có công.

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng gia đình anh Vương Văn Thái, người dân tộc Mông ở thôn Khuổi Nộc, xã Lương Thượng đã nỗ lực sớm xây dựng được căn nhà khang trang, sạch đẹp khi nhận được nguồn hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

>> Hiệu quả từ “Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” (Xem trang 6)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Giữ gìn trật tự, an ninh trước hết là việc của công an, bộ đội, cảnh sát”, nhưng để đạt được hiệu quả cao thì “Việc giữ gìn trật tự, an ninh càng phải dựa vào sáng kiến và lực lượng của nhân dân”; ‘Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

>> Tăng cường phòng, chống thực phẩm giả, ngộ độc thực phẩm tại Bắc Kạn (Xem trang 7)

Thời gian qua, tình trạng phát hiện dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Trước thực trạng đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này.

Đoàn công tác kiểm tra tại một cơ sở bán thuốc lẻ trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

>> Tuyến 257B xuống cấp, người dân gặp khó khăn trong đi lại (Xem trang 8)

Đường 257B – tuyến giao thông liên xã nối giữa xã Phương Viên và Bằng Phúc (Chợ Đồn) hiện đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Đường 257B xuống cấp khiến người dân đi lại khó khăn.

Tại các thôn Choong và Nà Càng, nơi có hơn 200 hộ dân sinh sống, tình trạng đường xấu đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học hành của con em, quá trình lao động sản xuất cũng như vận chuyển hàng hóa. Mặt đường nhiều đoạn xuất hiện rãnh sâu, khiến xe máy, xe đạp lưu thông khó khăn; xe ô tô gầm thấp gần như không thể di chuyển vì bị chạm gầm.

