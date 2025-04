Điểm báo in Bắc Kạn ngày 23/4/2025

Trên số báo in ra ngày 23/4/2025 có một số thông tin như sau:

>> Sẵn sàng đón Tuần Văn hóa - Du lịch (Xem trang 1, 3)

Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025, với chủ đề “Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ” là sự kiện văn hóa - du lịch lớn, thu hút sự tham gia của các tỉnh lưu vực sông Cầu. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

>> Chỉ số hài lòng của người dân có cải thiện nhưng chưa rõ nét (Xem trang 2)

Năm 2024, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tại tỉnh đứng cuối cùng trong cả nước. Mặc dù có một số cải thiện, kết quả này vẫn phản ánh những tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ Nhân dân của các cơ quan hành chính cũng như đội ngũ cán bộ, công chức.

... với chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2024 đạt 78,17%. Mặc dù tăng nhẹ so với năm 2023 (75,03%), tỉnh Bắc Kạn vẫn đứng cuối bảng xếp hạng. Một số tiêu chí thành phần có tỷ lệ hài lòng dưới 80%, đặc biệt là các vấn đề về kinh tế gia đình và phát triển xã hội địa phương chỉ đạt hơn 76%. Trong khi, các chính sách về an sinh xã hội, giáo dục, điện sinh hoạt và an ninh trật tự lại được người dân ghi nhận và đánh giá cao với mức độ hài lòng từ 79% đến hơn 80%.