Điểm báo in Bắc Kạn ngày 23/5/2025

Trên số báo in ra ngày 23/5/2025 có một số thông tin như sau:

>> Gìn giữ rừng, dựng sinh kế bền vững (Xem trang 1, 3)

Với tỷ lệ che phủ rừng trên 73%, những năm gần đây, tỉnh Bắc Kạn đã và đang triển khai nhiều chính sách và mô hình nhằm bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho cộng đồng.

Người dân xã Cao Sơn cùng lực lượng Kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng.

Định hướng của tỉnh là tập trung đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, cây đa dụng có giá trị kinh tế cao, trồng dược liệu dưới tán rừng..., góp phần phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến tiêu thụ. Ở nhiều địa phương như: Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông, rừng đã trở thành vùng nguyên liệu trồng cây gỗ lớn như lát, dổi, trám…, các loại cây có giá trị cao, chu kỳ dài nhưng cho lợi nhuận gấp nhiều lần trồng rừng gỗ nhỏ. Bà con cũng được hướng dẫn kỹ thuật tỉa thưa và trồng xen cây gỗ lớn như dổi, trám trắng, lát…, giúp tăng giá trị kinh tế của rừng lên gấp 2,5 đến 3 lần so với rừng gỗ nhỏ. Những người nông dân dần trở thành “chuyên gia” trong việc hiểu rừng, chăm rừng và sống cùng rừng.

Một trong những bước đi đáng chú ý là phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng – nơi rừng không còn là “vùng cấm” mà trở nên tương hỗ, tương trợ cùng bà con. Việc trồng và chế biến dược liệu như: Trà hoa vàng, cà gai leo, giảo cổ lam, hà thủ ô, xạ đen, cát sâm, sa nhân tím…, đã thu hút sự tham gia của nhiều hợp tác xã và người dân địa phương.

>> Bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở (Xem trang 2)

Nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được bảo đảm ổn định. Không để phát sinh các “điểm nóng”, không xảy ra khiếu kiện đông người kéo dài, đây là kết quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự vào cuộc hiệu quả của lực lượng an ninh tại cơ sở.

Ông Dương Văn Hầư (ngoài cùng bên trái), Bí thư Chi bộ, người có uy tín thôn Pù Lùng, xã Xuân Lạc phối hợp với Công an tuyên truyền, vận động người dân trong thôn.

>> Tạo tâm thế sẵn sàng cho sĩ tử bước vào mùa thi 2025 (Xem trang 3)

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 đang đến gần, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang “chạy nước rút” để ôn tập cho học sinh về hệ thống kiến thức và các kỹ năng cần thiết trong kỳ thi. Cùng với sự đồng hành tận tâm của thầy cô, các em học sinh cũng không ngừng nỗ lực, phát huy tối đa khả năng của mình, chuẩn bị sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, quyết tâm giành kết quả cao nhất.

Một tiết ôn tập cho học sinh lớp 12 tại Trường THPT Phủ Thông (Bạch Thông).

>> Phấn đấu hoàn thành mục tiêu cấp chứng chỉ rừng FSC (Xem trang 4, 5)

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho hơn 20.000ha rừng.

Ông Hà Văn Trưởng, thôn An Phát, xã Thanh Mai (Chợ Mới) có 06ha rừng tham gia cấp chứng chỉ rừng bền vững.

>> Chủ động ứng phó, bảo đảm giao thông mùa mưa bão (Xem trang 4, 5)

Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão năm 2025, ngành Xây dựng tỉnh đã chủ động triển khai các phương án nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.

Công ty cổ phần Quản lý xây dựng và giao thông Bắc Kạn đã triển khai máy móc, phương tiện để xử lý sự cố tắc đường do mưa lũ tại huyện Ba Bể đêm 17 rạng sáng ngày 18/5 vừa qua.

>> Tuổi trẻ thắp sáng đường quê (Xem trang 6)

Những công trình “Thắp sáng đường quê” do tuổi trẻ Bắc Kạn thực hiện đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng năng lượng sạch, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Tuyến đường thôn Pác Giả, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) bừng sáng khi đêm xuống.

>> Xót xa người mẹ mù nuôi hai con nhỏ trong căn nhà rách nát (Xem trang 7)

Trong căn nhà xiêu vẹo nơi vùng cao thôn Bản Sáp, xã Xuân La (Pác Nặm) có một người mẹ mù lòa đang từng ngày gồng gánh cuộc sống cùng hai con nhỏ. Ngôi nhà ấy gần như không có vật dụng gì đáng giá, chỉ là mái che tạm bợ cho ba mẹ con nương tựa nhau giữa muôn vàn khó khăn.

Ba mẹ con chị Chiếu.

Đó là chị Triệu Mùi Chiếu, người dân tộc Dao, sinh năm 1985, bị mù bẩm sinh từ năm một tuổi. Năm 2018, chị lập gia đình và lần lượt sinh được hai người con. Bé gái sinh năm 2021 và bé trai sinh năm 2022, hiện đang theo học lớp mẫu giáo. Nỗi đau chưa dừng lại ở đôi mắt không còn ánh sáng, đầu năm 2022, chồng chị qua đời vì bệnh nặng, để lại chị một mình nuôi hai đứa trẻ thơ dại trong cảnh khốn cùng.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ: Bà Nông Thị Lộc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: 0989.793.199 Số tài khoản: 8602238880888, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh huyện Pác Nặm Tên đơn vị thụ hưởng: Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm. Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Ủng hộ mẹ con chị Chiếu”.

>> Ba Bể nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ (Xem trang 8)

Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 17 đến rạng sáng 18/5, huyện Ba Bể chịu thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét gây ra. Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền và Nhân dân địa phương đã triển khai nhanh phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều diện tích lúa, ngô và rau màu bị bùn đất vùi lấp khó có thể khôi phục lại được.

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo ngày 23/5/2025 tại đây./.