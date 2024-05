Điểm báo in Bắc Kạn ngày 29/4/2024

Trên số báo in ra ngày 29/4/2024 (Số đặc biệt) có một số thông tin sau:

>> KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2024)

Viết tiếp bản hùng ca chiến thắng

Ngày 30/4/1975 được Nhân dân Việt Nam trang trọng, tự hào gọi là Ngày Chiến thắng, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 01/5, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp

Năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Kạn đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn.

Ông Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao vé xe cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết trong Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ 2024”

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC (03/5) VÀ 19 NĂM THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN

Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân tộc tỉnh luôn đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) góp phần đưa chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con.

Niềm vui được cấp téc đựng nước của người dân xã Sỹ Bình (Bạch Thông) từ Chương trình MTQG.

HỒI ỨC về tháng Tư lịch sử

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tháng ngày thanh xuân, vào sinh ra tử vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn luôn in đậm trong tâm trí của những người lính năm xưa. Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chúng tôi may mắn được gặp những nhân chứng lịch sử, xin giới thiệu với bạn đọc về ký ức hào hùng của những cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam vào những ngày tháng Tư lịch sử.

Vợ chồng ông Tỷ cùng xem lại những tài liệu khi ông Tỷ trong quân ngũ.

Phát triển kinh tế rừng - đúng ý Đảng, hợp lòng dân

Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn trong phát triển kinh tế rừng, khoảng 03 năm trở lại đây diện tích rừng trồng mới toàn tỉnh đạt 5.000ha/năm, nâng tỷ lệ độ che phủ lên hơn 73%. Kết quả đó cho thấy khi ý Đảng - lòng dân cùng đồng thuận, ắt sẽ có những trái ngọt cho hôm nay và mai sau.

Rừng hồi của ông Trình Văn Ứng, thôn Chà Lấu, xã Yên Hân (Chợ Mới) cho thu hoạch 3-4 tấn hoa/năm.

Quản lý, khai thác tài nguyên để phát triển

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Kạn đã bám sát chủ trương của tỉnh và Trung ương, triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác quản lý nguồn lực về đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn và thành thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thanh Oai, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn.

Khơi thông điểm nghẽn đánh thức nền kinh tế

Giao thông được ví như “mạch máu” trong “cơ thể” của một nền kinh tế. Nếu mạch máu này còn nghẽn ở đâu thì khó có thể phát huy được sức mạnh của nền kinh tế. Những điểm nghẽn này đang từng bước được khơi thông ở Bắc Kạn thông qua việc tập trung nguồn lực ưu tiên cho phát triển hạ tầng ở lĩnh vực này.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, nhà thầu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm.

Ngân hàng "đầu tàu kinh tế" vượt qua khó khăn

Với vai trò là “đầu tàu kinh tế”, hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Sát cánh cùng địa phương để tháo gỡ khó khăn để tiếp vốn thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Agribank Chi nhánh tỉnh luôn đồng hành và sát cánh cùng sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh.

ATK Chợ Đồn - mạch nguồn chảy mãi

Tự hào là quê hương cách mạng, có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, ATK Chợ Đồn ngày nay đang tích cực kế thừa, khai thác, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, viết tiếp trang sử hào hùng trong phát triển KT-XH, bồi đắp mạch nguồn cách mạng chảy mãi trong lòng người dân vùng ATK.

Hằng tháng, xã Nghĩa Tá tổ chức chào cờ tại Di tích lịch sử quốc gia Khuổi Linh.

Bạch Thông phát huy truyền thống quê hương cách mạng

Nhận thức sâu sắc về công lao to lớn của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bạch Thông tiếp tục đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng.

Huyện Bạch Thông kỷ niệm 75 năm trận Công đồn Phủ Thông (25/7/1948-25/7/2023).

Pác Nặm vươn mình vượt khó

Từ ngày thành lập huyện (năm 2003), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Pác Nặm đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước; thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Nhờ phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, đến nay Pác Nặm đã có nhiều đổi thay tích cực.

Trung tâm huyện Pác Nặm về đêm.

Thơ

Mẹ ơi con không về

30 tháng 4 mà con không về

Biển thời gian cồn trong tóc

Sóng bạc trùm lấp sóng xanh

Nước mắt vỡ cùng thóc mẩy

Cối giã đời mẹ bập bênh

…

Một ngày tháng Tư

Những ngày tháng Tư năm ấy

Mẹ con mình tiễn cha đi chiến dịch

Còn mãi đó tấm hình con bé bỏng

Bịn rịn cha ôm vội vã lúc lên đường

…

THỊ XÃ BẮC KẠN qua ngòi bút văn nghệ sĩ

Thị xã Bắc Kạn được thành lập từ thời Pháp thuộc vào năm 1901 và trở thành thành phố vào tháng 5/2015. Trải qua quá trình hình thành, xây dựng phát triển, địa danh hành chính này đã được nhiều văn nghệ sĩ nhắc đến trong những tác phẩm của mình.

Phát huy phẩm chất người lính ở thời bình

Với khí phách của người lính Cụ Hồ, sau khi tham gia kháng chiến chống Mỹ trở về địa phương, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Ba Bể nói riêng luôn gương mẫu, không ngừng nỗ lực trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn và trở thành những điển hình kinh tế, tấm gương sáng để lớp trẻ noi theo.

Ông Dương Thế Sương trong căn nhà rộng với cửa hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu của người dân địa phương

Duy trì đà tăng sản xuất công nghiệp

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng công nghiệp từ 12,8 - 13%/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, những năm qua ngành Công thương đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì đà tăng sản xuất công nghiệp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của nghị quyết đề ra.

Hoạt động sản xuất tại Nhà máy luyện chì của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn.

ĐÓNG ĐIỆN THÀNH CÔNG TRẠM BIẾN ÁP 110KV NÀ PHẶC:

Niềm vui như vỡ òa

Đúng 16h40 phút ngày 29/3/2024, sau hiệu lệnh cuối cùng được phát đi từ Hội đồng nghiệm thu đóng điện, Trạm biến áp 110kV Nà Phặc, toàn bộ dao cách ly trên giàn các ngăn lộ đã được đóng lại.

Công trình đường dây và trạm biến áp (TBA) 110kV Nà Phặc, tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là quyết tâm chính trị, trọng tâm đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng văn minh đô thị tại địa bàn trong xu thế phát triển mới của đất nước nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng.

Cải tiến lề lối, phương pháp làm việc hiệu quả “Vì Nhân dân phục vụ” là một trong những nội dung của mô hình.

Chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhân dân

Trải qua 77 năm từ ngày thành lập (13/4/1947 – 13/4/2024), lực lượng vũ trang (LLVT) Bắc Kạn không ngừng lớn mạnh, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Lực lượng Trinh sát – Cơ giới tham gia duyệt binh trong Lễ ra quân huấn luyện 2024.

Ngành Xây dựng trong hành trình phát triển

Trong suốt quá trình phát triển của tỉnh Bắc Kạn, ngành Xây dựng luôn khẳng định vai trò là đơn vị có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và hội nhập sâu rộng của tỉnh.

Quy hoạch chung thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông

Múa bát - kết tinh nét đẹp văn hóa đồng bào Tày Bắc Kạn

Lần đầu tiên trong Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2024, tỉnh Bắc Kạn huy động tới 1.000 diễn viên, nghệ nhân tham gia trình diễn “Múa bát” của người Tày với chủ đề “Bắc Kạn, Sáng ngời ánh sao”, qua sự dàn dựng, đạo diễn của NSND Nguyễn Minh Thông.

Luyện tập múa bát tại huyện Na Rì.

Sản phẩm OCOP tiếp sức cho du lịch

Sau khi được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh, nhiều sản phẩm được nâng tầm giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, thúc đẩy du lịch Bắc Kạn phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.

Sản phẩm Trà hoa vàng của HTX nông lâm Nghĩa Tá (Chợ Đồn) đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh mang nét đặc trưng của địa phương.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Qua đó phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Xứng tầm Bệnh viện Đa khoa hạng I

Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ngày càng hiện đại, nguồn nhân lực được tăng cường cả về số lượng, chất lượng... Nhờ đó, Bệnh viện đã nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Tuổi trẻ Bắc Kạn tự hào về ngày 30/4

Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu kỳ tích của quân và dân Việt Nam. Với thế hệ trẻ Bắc Kạn, được sống trong hòa bình, nhưng dấu ấn Ngày đại thắng đã trở thành động lực sống, lao động, học tập và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông đi trước.

Anh Triệu Tiến Trình, Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhường ở thôn Nà Ít, xã Vi Hương (Bạch Thông).

