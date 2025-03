Điểm báo in Bắc Kạn ngày 31/3/2025

Trên số báo in ra ngày 31/3/2025 có một số thông tin như sau:

>> Bắc Kạn phát triển kinh tế xanh và bền vững (Xem trang 1, 4)

Bắc Kạn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng đến tăng trưởng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Tỉnh đã triển khai bảy mô hình về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới tại các xã: Bằng Lãng, Lương Bằng (Chợ Đồn); Thanh Vận (Chợ Mới); Khang Ninh (Ba Bể); Văn Lang, Cường Lợi (Na Rì) và Tân Tú (Bạch Thông). Đồng thời, tỉnh từng bước hạn chế các ngành kinh tế phát sinh chất thải lớn, gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích phát triển các ngành sản xuất xanh. Trong quá trình thẩm định đầu tư, tỉnh kiên quyết không thực hiện các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, gây lãng phí tài nguyên và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

>> Na Rì phát huy vai trò đội ngũ cán bộ thôn và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số (Xem trang 2)

Những năm qua, đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tại huyện Na Rì đã có những chuyển biến tích cực. Trong đó, không thể không kể đến vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ thôn và những người có uy tín.

>> Chợ Mới đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát (Xem trang 3)

Huyện Chợ Mới đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nhờ sự hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện cùng các quỹ xã hội, hàng trăm hộ dân đã và đang được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều trở ngại như vướng mắc về thủ tục đất đai, thiếu vốn đối ứng và ảnh hưởng bởi tập quán địa phương. Trước tình hình đó, chính quyền các cấp đang tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đề ra, bảo đảm người dân có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.

>> Người dân mong muốn xem xét lại Thông tư số 35 (Xem trang 4)

Trước đây, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ, bao gồm công an, bộ đội xuất ngũ và thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ, được thực hiện theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH. Theo đó, thanh niên xuất ngũ khi tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp được cấp thẻ đào tạo nghề với giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở và có thời hạn sử dụng trong một năm kể từ ngày cấp.

Ông Bế Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn cho biết: “Gần đây, nhiều công an, bộ đội xuất ngũ liên hệ với nhà trường để đăng ký học nghề lái xe ô tô hạng B và C. Tuy nhiên, do những quy định mới của Nhà nước, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề không thể áp dụng như trước. Nếu muốn học, họ phải tự chi trả toàn bộ chi phí. Nhà trường đã có công văn kiến nghị cấp trên để xem xét giải quyết vấn đề này”.