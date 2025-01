Diễn tập phương án xử lý tình huống đua xe

BBK- Ngày 25/01, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức diễn tập xử lý các tình huống đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, điều khiển xe hai bánh chạy bằng một bánh và tụ tập thành nhóm gây rối an ninh trật tự.

Tình huống giả định trong diễn tập.

Với tình huống giả định: Khoảng 22h45 phút ngày N, quần chúng nhân dân báo tin tại một ngã ba trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có 1 nhóm đối tượng đang tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, nẹt pô và có biểu hiện di chuyển sang một tuyến đường khác để đua xe trái phép gây rối ANTT. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng xử lý tình huống.

Trên cơ sở đánh giá tình hình chung địa bàn, đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động được bố trí thành các tổ, nhóm, cùng động vật nghiệp vụ di chuyển đến các chốt, phối hợp với tổ cơ động đang tuần tra để triển khai phương án chốt chặn và xử lý vi phạm. Với các quy định về chỉ huy, triển khai lực lượng, phương tiện, quy định về thời gian, thông tin liên lạc và nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Cuộc diễn tập diễn ra thành công đạt được các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập.

Hiện nay, tại nhiều địa phương trên cả nước, tình trạng đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng tái diễn, làm mất an ninh trật tự và gây bức xúc trong xã hội. Chỉ để thỏa mãn thú vui cá nhân, nhiều người không nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi này. Đáng lo ngại hơn, đối tượng vi phạm ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên. Hành vi này không chỉ xuất phát từ sự bồng bột hay thiếu hiểu biết, mà còn có sự cấu kết, lên kế hoạch bài bản và coi đó là "chiến tích" để khoe khoang, bất chấp hậu quả nghiêm trọng.

Do vậy, để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng Cảnh sát cơ động trực 100% quân số, phối hợp với các lực lượng khác tăng cường nắm chắc tình hình trên các tuyến giao thông; ngăn chặn, xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người tham gia giao thông. Bên cạnh sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, rất cần sự quan tâm, phối hợp của mọi người dân trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm để toàn dân được đón Tết Nguyên đán trong an toàn, hạnh phúc./.