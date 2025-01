Dịp Tết - nhiều dịch vụ chạy hết công suất

Ngày Tết, salon tóc HT, tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn làm đến 22h nhưng vẫn chưa hết khách .

Chủ salon tóc HT chia sẻ về dịch vụ làm đẹp dịp Tết. (Video Kim Chi)

22h đêm vẫn chưa hết khách

Salon tóc HT của anh Nguyễn Duy Hưng, tại tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn những ngày này luôn đông khách, đặc biệt trong 10 ngày cuối năm. 7h sáng mở cửa đã có gần chục người đến đợi, anh Hưng và 04 nhân viên nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dù đã tăng tốc nhưng đến hơn 12h trưa, salon tóc vẫn còn đông khách đợi cắt, nhuộm, tạo kiểu dáng mới. Thay vì nghỉ ngơi ăn trưa như thường lệ, anh Hưng và nhân viên tranh thủ ăn ổ bánh mì rồi làm tiếp. Công việc theo guồng đến 22h đêm vẫn còn người muốn vào cắt tóc nhưng vì quá mệt nên anh hẹn khách vào hôm sau.

Ngày Tết ai cũng muốn xe máy, ô tô của mình sạch sẽ để đi chúc Tết, du xuân nên cuối năm thường đổ dồn đi rửa hoặc tân trang xe. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải của nhiều tiệm rửa xe và các salon ô tô. Điểm rửa xe Đức Minh, tổ 4, phường Đức Xuân một tuần nay tấp nập xe ra vào. Ngày bình thường, gia đình anh Minh rửa được 15 – 20 chiếc ô tô, ngày Tết con số này tăng thêm 50%. 3 người trong gia đình anh Minh luôn tay từ sớm đến tối mịt mới được nghỉ. Đi rửa xe những ngày Tết đòi hỏi chủ xe phải kiên trì đợi vì các tiệm luôn đông khách.

Dịch vụ giao hàng ngày Tết luôn tất bật.

Người dân chia sẻ về việc khó khăn tìm chỗ rửa xe ngày Tết (video Kim Chi)

Hiện nay, trên địa bàn Bắc Kạn có hơn 10 hãng giao hàng, chuyển phát nhanh, cùng nhiều đơn vị nhỏ lẻ và các shipper tự do. Tuy nhiên, với lượng hàng hóa tăng đột biến những ngày Tết thì áp lực công việc của nhân viên giao hàng là không nhỏ. Các mặt hàng được ship chủ yếu là quà bánh, đồ gia dụng, quần áo… Nhiều người lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng tận nơi để có thể tranh thủ thời gian làm công việc khác. Do thao tác đơn giản, chi phí thấp và phục vụ nhiệt tình, nhanh gọn nên đây là dịch vụ được mọi người ưu tiên trong dịp Tết. Nhu cầu tăng, shipper có thể có thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày, tùy sức của từng người. Người người, nhà nhà đi mua sắm Tết hoặc trang hoàng nhà cửa đón năm mới thì trên các tuyến đường, con ngõ, lực lượng shipper vẫn mải miết giao hàng đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng được nhanh chóng, an toàn.

Ổn định giá để giữ chân khách

Cơ sở chăm sóc ô tô Mai Toàn vẫn giữ nguyên giá rửa xe dịp Tết. (ảnh Kim Chi)

Dù nhu cầu trang trí nội thất ô tô và rửa xe những ngày này tăng nhưng chủ cơ sở chăm sóc ô tô Mai Toàn, tổ 11c, phường Đức Xuân không chọn cách tăng giá mà vẫn giữ giá dịch vụ như ngày bình thường. Bởi theo như anh Toàn chia sẻ: Mình làm quanh năm chứ phải đâu mỗi dịp Tết, hơn nữa toàn khách quen, nếu tăng giá thì mất dần khách. Như vậy là vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ đến lâu dài.

Video chủ cơ sở chăm sóc ô tô Mai Toàn chia sẻ về việc không tăng giá dịch vụ để giữ khách quen. (video Kim Chi)

Đồng quan điểm trên, anh Nguyễn Duy Hưng, chủ salon tóc HT, tổ 7, phường Đức Xuân cho biết: Tháng Tết thu nhập khá, công việc thì nhiều nên tôi tăng lương cho nhân viên. Giá cắt tóc, gội đầu, nhuộm, làm tóc cơ bản vẫn giữ nguyên như ngày thường.

Hiện nay việc tìm thuê người dọn nhà trên địa bàn thành phố Bắc Kạn là rất khó khăn vì nhu cầu rất lớn.

Tuy nhiên, cũng có không ít dịch vụ tăng giá mạnh dịp Tết, có thể kể đến như dọn nhà thuê. Do cung không đủ cầu, nên dịch này càng ở thời điểm cuối năm giá càng cao. Tùy khối lượng công việc và yêu cầu của chủ nhà mà giá thuê lau dọn có thể dao động từ 2 – 4 triệu đồng cho mỗi căn nhà khoảng 1 hoặc 3 tầng. Đến thời điểm hiện tại, việc tìm được người dọn nhà thuê là cực kỳ khó khăn vì tất cả đã kín lịch. Dịch vụ cho thuê áo dài hay chụp ảnh dã ngoại, làm móng… cũng có đà tăng theo nhu cầu thị trường./.