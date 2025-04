Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn làm việc với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Quang cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo về dự kiến nội dung, Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, hội nghị đã thảo luận. Các ý kiến cho thấy tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là những chỉ đạo linh hoạt, kịp thời, nhanh chóng và quyết liệt về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp cũng như những diễn biến của tình hình thế giới, được Nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Thông qua Đoàn ĐBQH, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Trung ương những nội dung như: Có chính sách đặc thù, hỗ trợ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông kết nối tới các xã sau tổ chức, sắp xếp lại; quan tâm đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm y tế, nước sạch… cho Nhân dân tại vùng sâu, vùng xa; bố trí cơ sở vật chất, cán bộ công chức nắm địa bàn, gần dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhất là vùng đồng bào dân tộc; xây dựng các quy định về làm việc trên môi trường mạng; xem xét, bổ sung nội dung quản lý, điều hành chung đối với Chương trình tại Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 10 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn việc giao các công trình do UBND cấp huyện quản lý cho UBND cấp xã làm chủ đầu tư để thực hiện duy tu, bảo dưỡng.

Có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các đối tượng tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; mở rộng đối tượng hỗ trợ tham gia dự án của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; sớm giao vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai cho người dân vay vốn xóa nhà tạm, nhà dột nát; thống nhất chung chế độ chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; có biện pháp bảo vệ, quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân trên môi trường mạng…

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị để tổng hợp, sớm báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết- nhất là những vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính./.