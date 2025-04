Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tiếp xúc cử tri các xã Nghiên Loan, Xuân La, An Thắng

BBK - Chiều 10/4, tại UBND xã An Thắng, đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Nghiên Loan, Xuân La, An Thắng (huyện Pác Nặm) trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên UBND tỉnh.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và những vấn đề Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp. Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đến nay.

Cử tri tham gia phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã An Thắng và Nghiên Loan nêu ý kiến về việc Nhà nước cần xem xét lại cho phù hợp về đối tượng khi thực hiện Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Không nên sáp nhập quá nhiều xã thành một xã, mà chỉ nên sáp nhập từ 2 đến 3 xã thành một xã để thuận tiện cho người dân liên hệ giải quyết công việc và các thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm giải đáp ý kiến của cử tri về vấn đề thuộc thẩm quyền.

Việc sắp xếp cán bộ cấp xã cần bố trí hài hòa, hợp lý bảo đảm vừa có cán bộ huyện, vừa có cán bộ xã để giải quyết các công việc được thuận lợi. Hiện nay, hệ thống điện lưới đã được đầu tư về đến các thôn ở xã An Thắng, nhưng vẫn chưa kéo dây đến cho một số nhóm hộ để sử dụng. Như thôn Phiêng Pẻn, điện lưới mới chỉ kéo đến nhà họp thôn, người dân tự mua dây kéo về nhà không bảo đảm an toàn; điện bị suy hao do kéo xa, dây nhỏ nên chỉ đủ thắp sáng, không sử dụng được các máy nông nghiệp... Cử tri đề nghị Nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện kéo dây điện cho người dân với khoảng 65 hộ trên địa bàn xã An Thắng.

Đại biểu Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn giải đáp và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri đề nghị cần tăng mức hỗ trợ, khoán bảo vệ rừng ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Hiện nay theo Khoản 3, Điều 19, Nghị định 58 ngày 24/5/2024 về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp thì 1ha được hỗ trợ 600.000 đồng/năm, mức này thấp so với điều kiện thực tế bảo vệ rừng ở địa phương, cử tri mong muốn tăng mức này lên 1,2 triệu đồng/ha/năm.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo UBND huyện Pác Nặm và đại biểu Quốc hội, thành viên UBND tỉnh trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến ngoài thẩm quyền được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, chuyển đến các cấp có thẩm quyền trả lời, xem xét giải quyết./.