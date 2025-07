Dụng Cụ Thể Dục công bố nhận diện thương hiệu mới: Bảo An Sport

Ý nghĩa của việc chuyển đổi thương hiệu

Dụng Cụ Thể Thao là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dụng cụ thể thao và thể hình. Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng phát triển bền vững và mở rộng quy mô trong tương lai, Dụng Cụ Thể Dục đổi tên thành Bảo An Sport từ tháng 6/2025.

Dụng Cụ Thể Dục tuy đã quen thuộc, nhưng mang tính mô tả chung, dễ gây nhầm lẫn và giới hạn phạm vi phát triển. Trong khi đó, Bảo An Sport mang tính nhận diện cao, ngắn gọn, dễ nhớ và dễ đăng ký thương hiệu độc quyền. Cái tên Bảo An Sport thể hiện sự chuyên nghiệp, hiện đại và giàu bản sắc hơn. Từ đó tạo nền tảng để vươn xa hơn trong tương lai.

Tên Bảo An mang ý nghĩa “bảo vệ an toàn” - một thông điệp rõ ràng về cam kết chất lượng sản phẩm và chăm sóc sức khỏe người dùng. Kết hợp với từ “Sport” để thể hiện rõ định vị là một đơn vị chuyên nghiệp trong ngành thể thao, phục vụ mọi đối tượng từ gia đình, cá nhân, đến các đơn vị tổ chức, phòng Gym, trường học,...

Bảo An Sport - Nhà phân phối dụng cụ thể thao chính hãng

Bảo An Sport (tiền thân Dụng Cụ Thể Dục) là đơn vị uy tín chuyên cung cấp dụng cụ thể thao, thể hình và thiết bị tập luyện tại nhà. Các sản phẩm của Bảo An Sport đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng như: Động Lực, Vifa Sport, Pro Fitness, Tokado, Mofit, Harito, Kamito, Kangrui,... Bảo An Sport cam kết chỉ phân phối hàng chính hãng được lựa chọn và kiểm tra cẩn thận. Mẫu mã sản phẩm được cập nhật liên tục để đáp ứng tốt mọi nhu cầu của khách hàng.

Không chỉ có sản phẩm chất lượng, Bảo An Sport còn chinh phục khách hàng nhờ chính sách bán hàng chuyên nghiệp. Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm luôn tư vấn nhiệt tình, đúng nhu cầu của khách hàng. Bảo An Sport có chính sách đổi trả linh hoạt và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời chu đáo. Chính vì vậy, khách hàng có thể yên tâm mua sắm và sử dụng các sản phẩm do Bảo An Sport cung cấp. Giá cả các sản phẩm luôn ở mức cạnh tranh. Bảo An Sport cũng có nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn để hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm chất lượng với giá tốt.

Những cam kết của Bảo An Sport với khách hàng

Với thương hiệu mới, Bảo An Sport Bảo An Sport hướng tới trở thành một trong những nhà phân phối thiết bị thể thao và thể hình hàng đầu Việt Nam. Bảo An Sport cam kết không thay đổi những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công của Dụng Cụ Thể Dục, bao gồm:

- Chất lượng sản phẩm: Bảo An Sport luôn là nhà phân phối chính hãng của các thương hiệu thể thao trong và ngoài nước. Sản phẩm cung cấp cho khách hàng luôn được lựa chọn và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

- Giá cả cạnh tranh: Bảo An Sport cam kết cung cấp sản phẩm với mức giá tốt cùng chính sách minh bạch cho khách hàng. Bên cạnh đó là những chương trình hậu mãi chu đáo cho khách hàng.

- Đội ngũ hỗ trợ tận tâm: Đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên của Bảo An Sport luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nhanh chóng.

- Chính sách bảo hành và đổi trả: Các sản phẩm được phân phối bởi Bảo An Sport luôn được bảo hành và đổi trả rõ ràng.

Việc đổi tên thương hiệu từ Dụng Cụ Thể Dục thành Bảo An Sport đánh dấu bước phát triển mới. Ngoài ra cũng là lời cam kết tiếp tục cung cấp sản phẩm thể thao chất lượng, giá tốt và dịch vụ tận tâm đến mọi khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn và hỗ trợ, bạn có thể liên hệ vào thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 234 Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Số điện thoại: 0939 987 456

Email: lienhe@baoansport.vn

Website: https://baoansport.vn/

Fanpage Facebook: Bảo An Sport