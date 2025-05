Đuối nước – hiểm họa mùa hè

Mới đây tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21/5, một nhóm 07 thanh niên, học sinh rủ nhau tắm tại đập Hải An, xã Quảng Thành. Tại thời điểm các em tắm, trời không mưa, nước cạn, tuy nhiên lũ tràn về bất ngờ khiến các em bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu được 3 em, nhưng 4 em khác đã bị cuốn trôi và tử vong.

Bước vào đầu mùa hè năm nay, trên cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ đuối nước thương tâm khiến nhiều người, đa số là trẻ em bị tử vong.

Tỉnh Bắc Kạn có mạng lưới sông, suối khá dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước trong mùa hè, mùa mưa lũ.

Tại tỉnh Bắc Kạn, từ đầu năm đến nay chưa xảy ra tai nạn đuối nước. Nhưng theo thống kê, từ năm 2020 đến hết năm 2024 toàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ đuối nước làm 11 người chết, trong đó nạn nhân chủ yếu là trẻ em, học sinh. Theo cơ quan chức năng, các vụ tai nạn đuối nước tăng mạnh và nhanh trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trung bình của giai đoạn này là cao nhất trong năm nên mọi người có nhu cầu đi tắm ở các khu vực dễ xảy ra đuối nước như thác, hồ, sông...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, như: Mất kiểm soát, không có kỹ năng bơi, thiếu kiến thức về phòng, chống đuối nước; tắm ở các điểm không an toàn; không có biển cảnh báo mực nước, khu vực gặp nạn không có người quản lý. Mưa lớn, thay đổi thời tiết đột ngột có thể gây nguy hiểm cho người dân, nhất là người đang ở gần khu vực sông, suối. Trẻ em và người lớn tuổi là nhóm người có nguy cơ tử vong cao hơn khi bị đuối nước.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ học, có nhiều thời gian vui chơi, tuy nhiên đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước. Bắc Kạn là tỉnh miền núi với địa hình nhiều sông, suối, hồ... rải rác ở các thôn bản. Khi nắng nóng, trẻ em thường tìm đến những nơi này để tắm mát, chơi đùa. Trong khi, phần lớn các em đều bất cẩn, thiếu kiến thức an toàn dưới nước. Do vậy, dạy bơi cho trẻ em là giải pháp phòng, chống đuối nước hiệu quả.

Anh Nguyễn Duy Hòa, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Trước kỳ nghỉ hè, tôi đều đăng ký cho con đi học bơi, tập bơi, vừa để rèn luyện thể chất, vừa trang bị cho các con kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, tôi luôn nhắc con tuyệt đối không được tự ý ra sông suối, hay chơi ở gần ao hồ khi không có người lớn đi kèm”.

Dạy bơi cho trẻ, giúp các em có kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Thượng tá Hoàng Minh Hoan, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cho biết: Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của lực lượng Công an nhân dân (giai đoạn 2023-2030) và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai đồng bộ các nội dung trong công tác phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Đơn vị đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với nhận thức của trẻ em. Định kỳ hằng quý, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thu hút hàng nghìn học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia. Tại các chương trình trải nghiệm, cán bộ chiến sĩ hướng dẫn các em nắm được những mối nguy hiểm của tai nạn đuối nước và kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước, sơ cấp cứu ban đầu cho người bị đuối nước...

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh hướng dẫn học sinh kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Thời điểm này là giữa mùa nắng nóng và chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, tai nạn đuối nước có nguy cơ gia tăng. Theo đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước, tăng cường quản lý con em, nhắc nhở, dạy trẻ bơi và kỹ năng an toàn. Các địa phương cần phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước; quan tâm rà soát, kiểm tra, phát hiện, cắm biển cảnh báo rõ ràng, làm rào chắn tại các khu vực nguy hiểm.../.