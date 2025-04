Gần 300 VĐV tham gia Giải vô địch Pickleball tỉnh Bắc Kạn mở rộng tranh cup Zocke

Ban Tổ chức Giải vô địch Pickleball tỉnh Bắc Kạn mở rộng tranh cup Zocke.

Theo tổng hợp, Giải vô địch Pickleball tỉnh Bắc Kạn mở rộng tranh cup Zocke trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn năm 2025 thu hút gần 300 vận động viên tham gia. Trong đó, đôi nam nhóm tuổi 1 (39 tuổi trở xuống) thu hút nhiều vận động viên đăng ký tham dự nhất là 48 cặp, đôi nam nữ ở độ tuổi này cũng có 46 cặp đăng ký.

Tại buổi họp, các thành viên Ban tổ chức đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp tổ chức giải, công tác truyền thông, phương án đảm bảo an ninh trật tự, chăm sóc sức khỏe…

Ngoài cụm sân Hiệp Dương, Giải vô địch Pickleball tỉnh Bắc Kạn mở rộng tranh cup Zocke bổ sung thêm địa điểm thi đấu tại cụm sân Pickleball Đức Lâm.

Theo kế hoạch, Giải vô địch Pickleball tỉnh Bắc Kạn mở rộng tranh cup Zocke sẽ được tổ chức tại cụm sân Hiệp Dương, tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tuy nhiên sau khi chốt số lượng VĐV thi đấu, Ban tổ chức thống nhất bổ sung thêm địa điểm thi đấu tại cụm sân Pickleball Đức Lâm, khu dân cư Quang Sơn, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Kết luận tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ được giao theo phân công tại Kế hoạch tổ chức giải. Đề nghị Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh bổ sung thêm lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an và y, bác sĩ để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và chăm sóc sức khoẻ… làm tốt công tác hậu cần…

Ngày mai (23/4), Ban tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm, chia bảng, sáng 24/4, giải đấu sẽ chính thức được khai mạc tại cụm sân Hiệp Dương, tổ 1A, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; dự kiến giải sẽ bế mạc vào chiều 26/4./.