Giao ban công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quý I

Quang cảnh Hội nghị.

Trong quý I, các cấp công đoàn tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII vào chương trình công tác năm để tổ chức triển khai thực hiện. Các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nổi bật là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tuyến, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” trực tiếp được triển khai hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động được quan tâm. Các cấp công đoàn tổ chức sôi nổi hoạt động văn hóa, thể thao nhân Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ, kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn vẫn còn hạn chế, khó khăn như: Một số công đoàn cơ sở triển khai văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên chậm so với tiến độ đề ra; một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động và hội nghị người lao động cũng như lập dự toán, quyết toán kinh phí công đoàn còn chậm so với quy định. Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên do một số cơ quan, đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.



Trong quý II, các cấp công đoàn toàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, lao động, việc làm, đời sống; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước...

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận, trình bày một số kết quả, khó khăn, hạn chế còn vướng mắc; đóng góp ý kiến, giải pháp để hoạt động công đoàn đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới./.