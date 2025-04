Chương trình giao lưu được tổ chức sinh động, hấp dẫn với ba phần thi chính: Màn chào hỏi; Phần thi hiểu biết và Phần thi chung sức. Ở phần chào hỏi, các đội thi đã mang đến không khí sôi nổi, vui nhộn thông qua các hình thức trình diễn nghệ thuật như múa hát, tiểu phẩm, kể chuyện – tất cả đều lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông. Những hình ảnh quen thuộc như đèn giao thông, vạch qua đường, mũ bảo hiểm… được thể hiện bằng ngôn ngữ tuổi thơ, dễ hiểu, dễ nhớ.

Một số tiết mục trong chương trình giao lưu.

Phần thi hiểu biết là nơi các bé cùng giáo viên thể hiện sự am hiểu về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm nhẹ nhàng nhưng mang tính giáo dục cao. Phần thi chung sức là nơi học sinh và giáo viên thể hiện sự phối hợp ăn ý qua những tiết mục văn nghệ, kịch ngắn, thơ ca có chủ đề gắn liền với an toàn giao thông. Những tiểu phẩm để lại thông điệp sâu sắc như: Không uống rượu bia khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đúng cách, không cho trẻ em ngồi xe máy mà không có người lớn đi kèm…

Chương trình không chỉ là sân chơi giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ, vận động, tư duy mà còn là dịp để giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, các bậc phụ huynh nhận thức rõ hơn về vai trò của gia đình trong việc giáo dục trẻ chấp hành luật giao thông. Qua đó, góp phần hình thành thói quen đúng đắn, ý thức tự bảo vệ bản thân cho các em nhỏ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Giao lưu "An toàn giao thông" cấp mầm non tỉnh Bắc Kạn cũng tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hóa khi tham gia giao thông, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức giáo dục ATGT cho trẻ mẫu giáo phù hợp với chương trình giáo dục mầm non. Giúp trẻ nhận thức về an toàn giao thông ngay từ khi còn nhỏ. Nhận biết về an toàn giao thông, làm quen với các biển báo giao thông qua các tiểu phẩm với nội dung giáo dục ATGT và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ với nội dung lành mạnh, phù hợp với trẻ em mầm non.

Kết thúc chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất cho đội Phòng GD&ĐT TP. Bắc Kạn; 01 giải Nhì thuộc về đội Phòng GD&ĐT huyện Ba Bể; 03 giải Ba cho các Phòng GD&ĐT huyện Pác Nặm, Chợ Mới, Na Rì và giải Khuyến khích cho 03 đội Phòng GD&ĐT huyện Bạch Thông, Ngân Sơn, Chợ Đồn. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải phụ trong đó hai giải “Màn chào hỏi” ấn tượng nhất, nội dung “Chung sức” hay nhất thuộc về Phòng GD&ĐT TP. Bắc Kạn. Nội dung “Hiểu biết” xuất sắc nhất thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Ba Bể.

Trao giải cho đội Phòng GD&ĐT TP. Bắc Kạn đoạt giải Nhất tại Chương trình Giao lưu “An toàn giao thông” cấp mầm non.

Chương trình Giao lưu “An toàn giao thông” cấp mầm non là hoạt động mang tính giáo dục và khơi dậy sự sáng tạo, sự đồng hành giữa nhà trường – phụ huynh – học sinh trong hành trình xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh./.