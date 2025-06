Gieo chữ trên non

“Có những lần tôi cùng thầy cô trong nhà trường vượt hơn chục ki-lô-mét đường rừng để đến nhà, lên tận nương vận động các em ra lớp, cũng có lần đi về lòng nặng trĩu vì hoàn cảnh gia đình mà một số em không thể tiếp tục theo học được…” – Đó là những dòng chia sẻ đầy xúc động của cô giáo Chu Thị Lý, người đã nhiều năm gắn bó với học trò nghèo xã vùng cao Bằng Vân.

Cô giáo Chu Thị Lý cùng học sinh tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại vùng núi Ngân Sơn, tuổi thơ của cô Lý cũng từng đầy nhọc nhằn, thiếu thốn. Chính những năm tháng ấy đã sớm gieo vào lòng cô học trò nhỏ khát vọng trở thành giáo viên để trở về giúp các em nhỏ quê hương mình tiếp bước đến trường. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn, cô Lý quay lại chính ngôi trường nơi mình từng học để giảng dạy và cống hiến.

Trong điều kiện dạy học còn nhiều khó khăn, từ cơ sở vật chất đến trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, cô Lý luôn trăn trở tìm ra các phương pháp giảng dạy phù hợp.

Không phải trường bán trú, nhưng nhà trường vẫn cố gắng hỗ trợ chỗ ở, chỗ ăn tạm cho học sinh xa nhà. Dù không được hưởng chế độ bán trú, thầy cô vẫn sắp xếp dạy thêm buổi tối để quản lý, kèm cặp học sinh. Cô Lý cũng là một trong những người tiên phong tự nguyện đảm nhận công việc này với tinh thần trách nhiệm và lòng thương yêu học trò sâu sắc.

Là giáo viên, đồng thời là người vợ, người mẹ, cô Lý luôn cố gắng chu toàn mọi vai trò. Chồng cô là chiến sĩ công an, thường xuyên công tác xa nhà. Một mình quán xuyến gia đình, chăm sóc con nhỏ, nhưng cô Lý chưa khi nào than phiền hay sao nhãng công việc chuyên môn. Bởi với cô được đứng trên bục giảng đưa con chữ đến với học trò vùng cao là tâm huyết, là trách nhiệm cũng là niềm say mê của cô.

Cô giáo Nông Thị Bông, Tổ trưởng tổ Khoa học xã hội, nhận xét: “Cô Lý luôn tận tâm trong công việc, chan hòa với đồng nghiệp, hết lòng hỗ trợ chuyên môn cho tổ và cho các giáo viên trẻ. Ở cô luôn có một nguồn năng lượng sáng tạo, yêu nghề truyền cảm hứng tích cực đến học sinh và đồng nghiệp".

Với học sinh, cô không chỉ là giáo viên mà còn như người mẹ, người chị. Em Hoàng Yến Nhi, học sinh lớp 8A xúc động bày tỏ:

“Cô Lý luôn tận tình giảng dạy, nếu chúng em không hiểu bài hay có tâm sự gì, cô đều sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và động viên. Em cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành cô giáo như cô Lý".

Điều cô Lý luôn đau đáu là làm sao để học sinh vùng cao có thêm điều kiện học tập tốt hơn, được hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để không một em nào phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.

Điều mong muốn lớn nhất của cô Chu Thị Lý là làm sao để các em học sinh có thể được học tập trong điều kiện tốt nhất, luôn được quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần, để không một em nào phải bỏ học giữa chừng. Trong giảng dạy cô muốn có thêm nhiều tài liệu, thiết bị, phương tiện dạy học để thu hẹp khoảng cách giữa học sinh miền núi và miền xuôi.

Cô tâm sự: “Nâng cánh ước mơ cho các em cũng là nâng cánh ước mơ cho chính mình, để các em trở thành người có ích cho quê hương, cho đất nước”.

Trong gian khó, tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của cô Lý cùng các thầy cô vùng cao như một ngọn lửa bền bỉ, âm ỉ cháy, thắp sáng những ước mơ nhỏ bé của học trò nghèo nơi non cao Ngân Sơn.../.