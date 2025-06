HĐND huyện Na Rì khoá XX tổ chức Kỳ họp thứ 32

BBK - Ngày 23/6, HĐND huyện Na Rì tổ chức Kỳ họp thứ 32 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Đây là kỳ họp HĐND huyện cuối cùng trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã nghe, thảo luận và thông qua một số nội dung như: Báo cáo chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2025; báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình MTQG 6 tháng đầu năm; báo cáo hoạt động của HĐND, các Ban HĐND huyện 6 tháng đầu năm...

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Na Rì thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT- XH cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích vụ đông thực hiện được hơn 249ha, đạt hơn 113% kế hoạch. Đối với vụ xuân, cây lúa thực hiện được hơn 1.539ha, đạt hơn 97% kế hoạch; cây ngô thực hiện được hơn 1.829ha, đạt hơn 101% kế hoạch; cây dong riềng trồng được hơn 203ha, đạt hơn 81% kế hoạch; hồng không hạt trồng mới hơn 21ha, đạt hơn 42% kế hoạch.

Đàn vật nuôi phát triển tương đối ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác phát triển rừng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đến nay trồng được hơn 231ha, đạt hơn 46% kế hoạch. Tuy nhiên, tình trạng nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 100ha lúa, hơn 733ha ngô, hơn 23ha cây công nghiệp, trên 23ha cây ăn quả và hơn 400ha cây lâm nghiệp.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện (tính đến ngày 06/6) đạt gần 13 tỷ đồng, đạt hơn 40% kế hoạch.

Đồng chí Nông Văn Nguyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì phát biểu tại kỳ họp.

Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh, chính trị ổn định. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung dự án, tiểu dự án của các chương trình MTQG trên địa bàn. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm huyện còn một số khó khăn, hạn chế như: Thời tiết đầu vụ xuân rét đậm, khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng và gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây trồng; tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình MTQG còn chậm, do nguồn vốn sự nghiệp năm 2025 được phân bổ muộn; diện tích trồng rừng mới còn thấp...

Trong 6 tháng năm 2025, HĐND huyện đã tổ chức thành công 06 kỳ họp (phát sinh đột xuất); ban hành 31 nghị quyết. Việc tổ chức kỳ họp HĐND huyện được bảo đảm theo quy trình luật định. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã xây dựng và tổ chức 11 cuộc giám sát, khảo sát; tổ chức 02 phiên chất vấn, 05 phiên giải trình.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 06 nghị quyết của HĐND huyện gồm: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 (lần 13); Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện các chương trình MTQG (lần 6); Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 14); Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện điều hành (lần 4); Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025” và Nghị quyết Kỳ họp thứ 32, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.