Hỗ trợ du khách nước ngoài tìm lại tài sản đánh rơi

Công an xã Yến Dương trao trả lại tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi khi đi du lịch Ba Bể.

Trước đó, ngày 09/4, ngay sau khi nhận được thông tin có du khách Isabel Willemijn Maria, quốc tịch Hà Lan di chuyển từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể đánh rơi 01 chiếc ba lô, bên trong có giấy tờ tùy thân gồm: Hộ chiếu, thẻ ngân hàng, giấy tờ khác cùng tiền mặt, Công an xã Yến Dương, huyện Ba Bể đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ tìm lại tài sản.

Lực lượng Công an tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân dọc tuyến đường, đăng tải trên Facepage do đơn vị quản lý và thông tin trong các nhóm Zalo, Messenger, huy động lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở triển khai trong các nhóm khu dân cư. Đến 15h35’ ngày 09/4, Công an xã Yến Dương nhận được phản hồi của công dân Ma Thị Thắm trú tại tổ 10 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn về việc chồng mình là Nông Văn Phương đã nhặt được chiếc balo có đặc điểm như trên. Công an xã đã xác minh và tổ chức tiếp nhận.

Đến 16h30’ ngày 10/4, Công an xã Yến Dương đã tổ chức bàn giao số tài sản trên cho du khách. Tại cơ quan Công an, du khách Isabel Willemijn Maria rất vui mừng khi nhận lại tài sản của mình, chị bày tỏ sự cảm ơn đến người nhặt được, trả lại tài sản và lực lượng Công an Việt Nam đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ mình tìm lại tài sản./.