Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ngân Sơn lần thứ 26

Trong quý I/2025, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2025. Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả tích cực. Tổng diện tích gieo trồng các cây trồng vụ xuân được hơn 1.440ha; tổng đàn gia súc (trâu, bò, ngựa) có hơn 8.000 con; công tác trồng rừng năm 2025 được 32,88ha ,đạt 7,3%; thu ngân sách được hơn 7 tỷ đồng/37 tỷ đồng...

Đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện được thực hiện quyết liệt, kịp thời theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, toàn huyện Ngân Sơn đã có 117 nhà được khởi công xây dựng, trong đó có 111 hộ xây mới và 06 hộ sửa chữa. Trong số này có 24 nhà đã hoàn thành việc xây dựng. Huyện tiếp tục triển khai xây dựng, sữa chữa hơn 500 nhà, phấn đấu hoàn thành trước 30/10/2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu các dự thảo báo cáo về tổng kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết về nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác cán bộ, giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đề án phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển kinh tế cộng đồng và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Bình Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Thực hiện chủ trương sáp nhập các ĐVHC cấp xã, cấp tỉnh đảm bảo ổn định tình hình tại cơ sở...

Quý II/2025, Đảng bộ huyện Ngân Sơn tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nội dung thuộc các chương trình MTQG năm 2025; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; thực hiện các văn bản, kết luận của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị kịp thời…./.