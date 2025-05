Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Kạn.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an và kết nối trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, PGS -TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo 02 chuyên đề, gồm: “CAND gương mẫu đi đầu, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”; “Những nội dung cốt lõi và mới trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng".

Chuyên đề “CAND gương mẫu đi đầu, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, với các nội dung, quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền về 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Nâng cao nhận thức cho CBCS về truyền thống anh hùng vẻ vang, danh dự của lực lượng CAND. Qua đó, cổ vũ, động viên CBCS nâng cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phương châm hành động “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Tập trung thực hiện khẩu hiệu hành động năm 2025: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy “tinh, gọn, mạnh”; tập trung vận hành tổ chức bộ máy sau sắp xếp theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Bên cạnh đó, tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe báo cáo về chuyên đề về “Những nội dung cốt lõi và mới trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng".

Về định hướng tuyên truyền, thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, công tác tuyên truyền trong CAND cần tiếp tục đẩy mạnh, bám sát định hướng, nội dung hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; diễn biến, nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV - kỳ họp quyết định những vấn đề có tính lịch sử. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các nhiệm vụ quốc phòng năm 2025.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả các hoạt động kỷ niệm và công tác bảo đảm ANTT các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; các sự kiện quan trọng của đất nước trong thời gian tới như: Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 77 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc./.