Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan.

Các đại biểu đã xem phim tài liệu về truyền thống Công an nhân dân; nghe Thiếu tướng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an trình bày chuyên đề: “80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động kỷ niệm.

Các đại biểu cũng xem phim tài liệu về truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam; nghe Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân thông tin về chuyên đề: “Tình hình biển, đảo thời gian gần đây; chủ trương, giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới."

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, viết nên những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Từ ngày 01/3/2025, Bộ Công an thực hiện mô hình 3 cấp công an, giải thể 694 Công an cấp huyện, 5.916 đội thuộc Công an cấp huyện; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân gắn bó máu thịt với Nhân dân, gần dân, sát dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp tuyên truyền sâu rộng về: Kết quả Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII; Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (dự kiến kỳ họp khai mạc vào ngày 05/5/2025); cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hội nghị là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (19/8/2005-19/8/2025)./.