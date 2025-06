Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, BCĐ 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cụ thể, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý gần 50.000 vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận thuế; thu nộp ngân sách nhà nước gần 6.500 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 bị can.

Chấn chỉnh kịp thời hoạt động truyền thông, quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Riêng tháng cao điểm (từ ngày 15/5-15/6), các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý hơn 10.836 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 79,34% so với tháng trước cao điểm); thu nộp ngân sách nhà nước gần 1.300 tỷ đồng (tăng 258,43% so với tháng trước cao điểm); tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỷ đồng (chưa tính số hàng hóa tạm giữ là ma túy, hàng cấm, hàng giả); khởi tố hơn 200 vụ với 378 bị can.

Hội nghị nghe điểm cầu chính quán triệt các nội dung.

Tuy nhiên, theo BCĐ 389 quốc gia, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn hạn chế, tình trạng hàng hóa nhập lậu, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường thương mại điện tử với quy mô lớn, thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Nhân dân; tình trạng mua bán trái phép hóa đơn, gian lận thuế chưa được phát hiện, xử lý triệt để; chế tài xử phạt đối với vi phạm về sở hữu trí tuệ chưa đủ sức răn đe; năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng chức năng còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng thời gian qua đã đồng loạt ra quân, nhất là Công an, Quân đội, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, liên tiếp xử lý, triệt phá nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải kiên quyết "tuyên chiến", ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng này, đặc biệt trong các lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hóa chất, vật tư y tế… Các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không có vùng cấm, không bao che, dung túng cho các hành vi vi phạm. Các bộ, ngành, địa phương bắt tay ngay vào việc, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đẩy mạnh toàn diện công tác đấu tranh, xử lý vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân…/.