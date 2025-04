BBK - Chiều 09/4, Đảng uỷ Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới”.

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; TS Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuẩn mực đạo đức cách mạng và việc rèn luyện thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ chiến sĩ CAND. Khẳng định tính tất yếu, khách quan của việc rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong toàn lực lượng, đảm bảo lực lượng CAND luôn kiên định lập trường tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đề xuất phương hướng xây dựng bộ tiêu chí cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với từng lực lượng, từng cấp bậc, chức vụ trong Công an nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, lãnh đạo chỉ huy; chỉ rõ tiêu chí của cán bộ chiến sĩ Công an giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực đổi mới, không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, pháp luật, khoa học công nghệ, ngoại ngữ, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng ở đơn vị Công an các cấp, chỉ ra những cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời thẳng thắn nhận diện những tồn tại hạn chế, thảo luận về những giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ chiến sĩ Công an. Tập trung đánh giá việc học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Xây dựng phong cách người CAND gần dân, trọng dân lắng nghe ý kiến của Nhân dân...

Các đại biểu đã nghe 12 tham luận, thảo luận về một số vấn đề lý luận chung về đạo đức cách mạng và thực hiện đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên. Giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của lực lượng CAND trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Các báo cáo khoa học, tham luận đều thống nhất nhận thức thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, là cơ sở xây dựng thành công lực lượng Công an chính quy và hiện đại, là cội nguồn để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ đó chỉ đạo quyết liệt, thực chất, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.