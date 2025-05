Hội thảo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các Chương trình MTQG tại huyện Chợ Đồn

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, huyện Chợ Đồn và các phòng ban; lãnh đạo và công chức chuyên môn các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các xã, thị trấn đã bám sát văn bản, quy định do các cấp, ngành hướng dẫn. Tuy nhiên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Do phụ thuộc vào khung thời vụ của cây trồng, vì vậy một số dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư chưa thể thực hiện trước thời điểm chấm dứt hoạt động cấp huyện. Một số nội dung chi mặc dù đã được hướng dẫn tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính, tuy nhiên còn chung chung và liên quan đến nhiều văn bản hướng dẫn khác nên khó tra cứu và dễ nhầm lẫn. Việc sắp xếp bộ máy chính quyền và chuẩn bị cho công tác sáp nhập các xã, chấm dứt hoạt động của cấp huyện đã có tác động, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung của dự án, chương trình...

Lãnh đạo xã Bằng Phúc phát biểu tại hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình MTQG tại địa phương. Nội dung vướng mắc cơ bản được lãnh đạo Sở Tài chính trả lời trực tiếp.

Hội thảo là dịp quan trọng để lắng nghe ý kiến từ cơ sở, qua đó tổng hợp đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế, chính sách, đảm bảo thực hiện hiệu quả các Chương trình MTQG giai đoạn tới./.