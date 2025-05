Họp bàn phương án bố trí phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực

BBK - Chiều 06/5, Công an tỉnh Bắc Kạn và Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức đánh giá, thống nhất phương án bố trí phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn; Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an 2 tỉnh.

Hiện nay, Công an tỉnh Bắc Kạn đang quản lý 01 trại tạm giam và 08 nhà tạm giữ. Thực hiện chủ trương sắp xếp, hợp nhất 2 tỉnh, Công an tỉnh Bắc Kạn chủ động khảo sát bố trí các phân trại tạm giam, kho vật chứng khu vực thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả khảo sát, các đại biểu tập trung thảo luận về quy mô giam giữ, theo hướng dẫn của Bộ Công an. Tổ chức bố trí các phân trại và kho vật chứng phù hợp với khoảng cách địa lý đảm bảo thuận lợi cho công tác điều tra, xét xử và tổ chức thực hiện thống nhất theo tinh thần tinh gọn về đầu mối và con người. Việc tinh gọn cơ sở giam giữ bao gồm cả kho vật chứng bám sát với chủ trương, định hướng sáp nhập đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và sáp nhập cấp xã… đảm bảo yếu tố đồng bộ, liên thông với phương án của cơ quan điều tra, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân.

Hai đơn vị thống nhất báo cáo Bộ Công an sau khi sáp nhập, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn hiện nay sẽ là cơ sở 2 được bố trí tại phường Xuất Hoá, thành phố Bắc Kạn và 2 phân trại khu vực được bố trí tại các huyện Ba Bể, Na Rì./.