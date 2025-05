Hướng dẫn chi tiết quy trình khai báo cấp C/O điện tử

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Bộ Công thương đã cung cấp quy trình đăng ký tài khoản doanh nghiệp, đăng ký dịch vụ công tại Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Công thương, hướng dẫn khai báo C/O điện tử và hướng dẫn nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Nhằm thống nhất một đầu mối cấp C/O, đồng thời triển khai số hóa toàn bộ thủ tục liên quan nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả trong công tác phòng chống gian lận xuất xứ.

Trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế diễn biến nhanh chóng và khó lường, việc quản lý chặt chẽ công tác xuất xứ hàng hóa được xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam thích ứng linh hoạt với tình hình mới, giữ vững cam kết quốc tế về xuất xứ, và quan trọng hơn là nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường toàn cầu.

Giải pháp này được triển khai nhằm hướng tới một nền thương mại cân bằng, bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Việt Nam và các đối tác thương mại. Đây là bước đi nhằm thống nhất đầu mối trong quản lý nhà nước về xuất xứ hàng hóa, giảm thiểu phân tán, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Việc tập trung một đầu mối quản lý tại Bộ Công thương được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng gian lận, gian lận chuyển tải xuất xứ bất hợp pháp, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu bền vững, hướng tới mức tăng trưởng hai con số.

Quy trình cấp C/O điện tử được triển khai căn cứ theo Thông báo số 619/TB-XNK do Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) ban hành ngày 28/4/2025.

Từ ngày 5/5, Bộ Công thương là cơ quan duy nhất có chức năng cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Doanh nghiệp có thể thực hiện đề nghị cấp C/O ưu đãi theo các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và C/O không ưu đãi tại cùng một tổ chức cấp C/O là Bộ Công thương.