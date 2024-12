Huyện ủy Bạch Thông triển khai công tác năm 2025

Đảng bộ huyện Bạch Thông có 32 chi, đảng bộ trực thuộc (17 đảng bộ, 15 chi bộ) và 212 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 3.248 đảng viên.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2024, huyện Bạch Thông đã thực hiện đạt và vượt 16/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm, toàn huyện thành lập được 6 HTX, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch 117%. Đảng bộ huyện kết nạp mới được 93 đảng viên, đạt 103% kế hoạch. Huyện triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách xã hội; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin đạt kết quả tích cực. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên; công tác quản lý sử dụng, điều động cán bộ, công chức thực hiện đúng quy định. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững, không để điểm nóng, đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc được quan tâm, tổ chức thực hiện có hiệu quả; các tổ chức đoàn thể duy trì tốt, hoạt động theo Điều lệ.

Đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, năm 2024 huyện Bạch Thông còn gặp những khó khăn như: Giải ngân các nguồn vốn còn chậm, nhất là vốn sự nghiệp các chương trình MTQG; xây dựng nông thôn mới chưa thực sự rõ nét, hiệu quả. Công tác quản lý, bảo vệ rừng có nơi chưa đảm bảo, còn để xảy ra phát, phá rừng trái phép. Tai nạn giao thông đường bộ chưa giảm trên cả 3 tiêu chí. Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có trường hợp chưa đảm bảo thời gian theo quy định.

Triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức có nội dung còn hạn chế...

Các đại biểu dự hội nghị thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024, đề xuất những giải pháp, phương hướng triển khai thực hiện trong năm 2025 và đại hội đảng bộ xã, thị trấn.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bạch Thông đạt được trong năm 2024. Trong đó có những kết quả nổi bật như: Thu ngân sách vượt chỉ tiêu, giải ngân các nguồn vốn đạt khá, an ninh lương thực đảm bảo, sản lượng lương thực có hạt vượt so với kế hoạch đã đề ra, cải cách hành chính đứng thứ 3, tăng 2 bậc so với năm 2023.

Trường Mầm non Phương Thông vinh dự được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, huyện Bạch Thông cần tập trung phát triển diện tích cây có múi, có giải pháp để nâng tầm sản phẩm cam, quýt; phục tráng lại những diện tích đã bị thoái hóa, nâng cao chất lượng cây trồng. Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, liên kết sản xuất; chú trọng các dự án phát triển cộng đồng giúp tăng thu nhập và góp phần giảm nghèo.

Thăm nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức trong diện sắp xếp, tinh gọn bộ máy đảm bảo tính phù hợp. Chủ động mọi điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, làm tốt công tác nhân sự cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn. Tập trung cho giải ngân ngay từ những ngày đầu năm. Quan tâm đến việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng chính sách. Đẩy nhanh việc mua sắm trang thiết bị trường học, mua sắm trang thiết bị y tế đảm bảo khám chữa bệnh cho người dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng. Có giải pháp cụ thể để chăm lo Tết cho người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đồng chí Hà Văn Trường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nhân dịp này, Huyện ủy Bạch Thông đã khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024./.