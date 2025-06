BBK - Với mong muốn đưa những câu chuyện quê hương đến gần hơn với các em nhỏ, nhà thơ Dương Khâu Luông vừa cho ra mắt tập truyện thơ Kể chuyện Đảo Bà Goá hồ Ba Bể, do Nhà xuất bản Văn học phát hành.

Nhà thơ Dương Khâu Luông

Nhà thơ Dương Khâu Luông, tên thật là Dương Văn Phong, quê ở Bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể. Là người con của núi rừng Bắc Kạn, ông được biết đến với những vần thơ dung dị, giàu cảm xúc, thấm đẫm tình yêu quê hương và con người vùng cao. Trong suốt những năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, ông luôn dành nhiều tâm huyết sáng tác cho thiếu nhi. Kể chuyện Đảo Bà Goá là tập sách ông ấp ủ từ lâu, như một món quà tinh thần gửi tặng các em nhỏ và mảnh đất Ba Bể thân yêu.

Chạm tay vào cuốn sách với hình thức in màu bắt mắt, bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào không gian xanh thẳm, huyền bí của hồ Ba Bể – nơi thiên nhiên kỳ vĩ gắn liền với những truyền thuyết xưa. Bằng ngôn ngữ thơ mộc mạc, trong trẻo, tác phẩm mở ra câu chuyện dân gian được truyền miệng qua nhiều thế hệ: Một con bò mộng lạc vào bản Nam Mẫu, bị người dân vì lòng tham giết thịt, chỉ duy có hai mẹ con bà góa nghèo không nhận phần. Khi mưa to gió lớn mang tai họa ập đến, chỉ mẹ con bà may mắn thoát nạn. Không dừng lại ở đó, bà góa còn dũng cảm chèo thuyền vỏ trấu vượt lũ, cứu giúp dân làng. Hình ảnh ấy được tác giả khắc họa đầy xúc động qua những vần thơ bình dị, thấm đẫm tình người:

“Quên hết mọi hiểm nguy

Bà chèo thuyền vỏ trấu

Đi cứu giúp dân lành

Giữa trăm ngàn cơn sóng…”

Với lời thơ giản dị, gần gũi, tác giả đã làm sống lại hình ảnh người phụ nữ nghèo nhưng đầy lòng nhân ái, vị tha. Truyện thơ không chỉ mang đến cho các em nhỏ một câu chuyện cảm động mà còn gieo vào lòng các em hạt giống của lòng nhân hậu, sự sẻ chia và tinh thần vì cộng đồng.

"Trước việc làm tốt bụng

Nhân đức và bao dung

Ai cũng thấy trong lòng

Thêm yêu thương bà góa

Và đã hứa cùng nhau

Làm điều hay, việc tốt

Xây dựng ngôi bản nhỏ

Mãi no ấm, bình yên…"

Điểm nhấn đáng chú ý của tập sách còn nằm ở phần minh họa của hai họa sĩ Trần Ngọc Kiên và Nông Thị Xoan. Những bức tranh màu sinh động, giàu tính biểu cảm góp phần tăng thêm sức hấp dẫn cho tác phẩm, giúp bạn đọc nhỏ tuổi dễ dàng hình dung câu chuyện, yêu thích từng trang sách.

Chia sẻ về tác phẩm mới, nhà thơ Dương Khâu Luông cười thật hiền: "Ba Bể là quê hương tôi, nơi tôi sinh ra, lớn lên, gắn bó cả cuộc đời với núi rừng, sông nước và những câu chuyện cổ tích được mẹ, được bà kể từ thuở ấu thơ. Những tích xưa về Đảo Bà Goá, về hồ Ba Bể trong trẻo và thấm đẫm tình người đã in sâu vào ký ức tôi, trở thành nguồn cảm hứng để tôi viết nên cuốn truyện thơ nhỏ này. Tôi mong rằng, qua từng vần thơ giản dị, gần gũi, các em nhỏ sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương – không chỉ ở phong cảnh hữu tình mà còn ở tấm lòng nhân hậu, bao dung của con người. Tôi hy vọng các em sẽ thêm yêu mảnh đất mình đang sống, thêm trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được truyền lại qua từng câu chuyện, từng trang sách. Và hơn hết, tôi cũng mong rằng đây sẽ là một cuốn sách nhỏ để các em có thể đọc, nhớ, thuộc lòng một vài đoạn thơ. Bởi văn học sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người"...

Tập truyện thơ Kể chuyện Đảo Bà Goá, hồ Ba Bể không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật dành cho thiếu nhi, mà còn là cầu nối đưa các em đến gần hơn với những giá trị truyền thống, khơi gợi niềm tự hào về văn hóa bản địa, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và nhân ái từ những điều dung dị, đời thường./.