Khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, 4

BBK - Sáng 17/6, tại cơ sở 2, Trung đoàn bộ binh 750, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn tổ chức Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3, 4 trong Quân đội năm 2025.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong các ngày từ 17 đến 19/6, 43 học viên thuộc cơ quan, đơn vị trực thuộc và ban CHQS các huyện, thành phố tập trung, nghiên cứu những chuyên đề như: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh; những vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện…

Thông qua tập huấn góp phần bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.