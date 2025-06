Khai mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

Đây là Kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X trước khi tỉnh Bắc Kạn hợp nhất với tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Thái Nguyên mới.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành và đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đồng bộ, đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, gấp rút tập trung các công việc cho vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Những tháng đầu năm 2025, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn. Tình hình thiên tai, hạn hán, dịch bệnh, mưa lũ sạt lở… ảnh hưởng nhiều đến đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp tích cực tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của tỉnh đã có những chuyển biến.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2025 đạt 7,94%; dự ước 6 tháng đầu năm 2025 đạt 8,2%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2025 ước đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 17,85% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 16/6/2025, được 460,24 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chuẩn bị các điều kiện cho kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp đúng tiến độ, đảm bảo chặt chẽ, thận trọng.

HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 06 kỳ họp chuyên đề và kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, ban hành 43 nghị quyết về những vấn đề quan trọng của địa phương để kịp thời giải quyết các nội dung cấp bách, phát sinh từ thực tế, góp phần đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành thúc đẩy kinh tế - xã hội của UBND các cấp.

Đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 30 là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X trước khi tỉnh Bắc Kạn hợp nhất với tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Thái Nguyên mới. Với phương châm “Còn một ngày làm việc vẫn tận tâm cống hiến vì dân”, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng như:

Xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025; nghe Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị của Mặt trận với HĐND, UBND.

HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 17 nghị quyết do UBND tỉnh trình để cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo cơ chế, chính sách nhằm phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giải quyết nội dung cần thiết, cấp bách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp…

Kỳ họp sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 24; các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang tiếp tục giải quyết và chưa được giải quyết. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

Ngay sau phần khai mạc, các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết... Báo Bắc Kạn tiếp tục thông tin đến bạn đọc các nội dung quan trọng của Kỳ họp./.