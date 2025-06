Khi dân tin, chính quyền tín nhiệm

Người có uy tín, trưởng thôn, điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Hiện nay, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) đang được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Bằng uy tín và hành động thực tế, đội ngũ người có uy tín tại các thôn, tổ dân phố góp phần quan trọng đưa chính sách vào đời sống, giúp các chương trình MTQG phát huy hiệu quả tại cơ sở. Họ tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiểu và hưởng ứng các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp cận các dự án phát triển sinh kế.

Từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đến tiêm chủng, phòng dịch, bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc dân tộc… đều có dấu ấn rõ nét của đội ngũ này trong việc vận động, thuyết phục, khơi dậy tinh thần tự giác của người dân.

Ông Phùng Tiến Quảng, Trưởng thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng với mô hình trồng khoai tây liên kết, cho hiệu quả kinh tế cao.

Toàn tỉnh hiện có 1.271 người có uy tín tại 939 thôn, bản, tổ dân phố. Những người có uy tín phần lớn là trưởng thôn, cán bộ nghỉ hưu, đảng viên, thầy mo, chức sắc tôn giáo, người sản xuất kinh doanh giỏi… Đây là lực lượng quan trọng, có sức ảnh hưởng sâu rộng, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ không chỉ hiểu biết phong tục tập quán địa phương mà còn gương mẫu trong lời nói và việc làm, được bà con tin tưởng, lắng nghe và noi theo.

Ông Ma Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Người có uy tín ở địa phương là những người được dân tin, chọn cử, do vậy họ chính là cầu nối quan trọng trong việc quán triệt, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời họ cũng giúp chính quyền tiếp nhận những thông tin quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Với sự hiểu biết pháp luật, tinh thần nhiệt huyết, đội ngũ người có uy tín tích cực phối hợp với lực lượng Công an, âm thầm góp sức bảo vệ cộng đồng, giữ gìn an ninh nông thôn từ cơ sở, giữ thôn bản an toàn khỏi các tà đạo, tín ngưỡng cực đoan. Giai đoạn 2023–2024, lực lượng người có uy tín đã cung cấp 285 tin có giá trị về an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Nhiều người còn tham gia trực tiếp vào việc giải quyết xung đột trong cộng đồng, đấu tranh với các tổ chức tà đạo, tôn giáo trái pháp luật, vận động người dân từ bỏ các hội nhóm bất hợp pháp. Điển hình như: Ông Dương Văn Hầư trú tại thôn Pù Lùng, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) vận động 06 hộ dân từng theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình tham gia sinh hoạt ổn định tại điểm nhóm Tin lành Pù Lùng; ông Hoàng Văn Phòng trú tại thôn Tân Hợi, xã An Thắng (Pác Nặm) đã vận động 02 hộ dân chuyển sang sinh hoạt theo đạo Tin lành….

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, những người có uy tín còn hướng dẫn Nhân dân cách làm hay, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, mạnh dạn tham gia các dự án, mô hình đem lại năng suất cao. Tiêu biểu như: Bà Nông Thị Nguyên, thôn Quyết Thắng, xã Đồng Thắng (Chợ Đồn); ông Phùng Tiến Quảng, Trưởng thôn Bản Luông, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông); ông Bàn Tiến Thành, người có uy tín ở thôn Khuổi Phầy, xã Kim Hỷ (Na Rì)...

Theo đánh giá của Sở Dân tộc và Tôn giáo, các chương trình, dự án được người dân đồng tình, ủng hộ nhờ có một phần đóng góp, phối hợp chặt chẽ của đội ngũ người có uy tín. Họ luôn là tấm gương, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế.

Bằng uy tín, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy rõ nét vai trò hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, góp phần củng cố lòng tin, ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.