Khởi tố nhóm đối tượng có hành vi “Đánh bạc”

BBK - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc”, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 đối tượng trú tại thành phố Bắc Kạn.

Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Nguyễn Thị Ngọc Nhu, sinh năm 1980; Nguyễn Thị Nụ, sinh năm 1976; Bùi Văn Bắc, sinh năm 1955, cùng trú tại phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn; Lý Thị Hằng, sinh năm 1999, trú tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 18/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc thông qua hình thức mua bán số lô, số đề. Trong đó Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thị Ngọc Nhu, Lý Thị Hằng được xác định là 3 đối tượng thực hiện tiếp nhận, tổng hợp tin nhắn số lô, số đề của các “thư ký” và “con bạc”. Khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng, cơ quan Công an đã phát hiện, tạm giữ một số đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan đến hành vi đánh bạc của các đối tượng. Tại cơ quan Công an, 04 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng./.