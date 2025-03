Khởi tố vụ án hình sự “Mua, bán trái phép hóa đơn” hơn 138 tỷ đồng

BBK - Ngày 25/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Phúc Hậu, sinh năm 1970, trú tại quận Bắc Từ Liêm; Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1992, trú huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội).