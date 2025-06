Kiểm tra chuẩn bị vận hành bộ máy chính quyền xã mới và khắc phục thiên tai tại xã Sỹ Bình

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại xã Sỹ Bình.

Cùng đi có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo báo cáo của xã Sỹ Bình và huyện Bạch Thông, công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các chương trình, dự án và các công trình xây dựng trên địa bàn đang được gấp rút hoàn thiện. Việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ quá trình vận hành bộ máy chính quyền mới là xã Vĩnh Thông đã được huyện tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo phù hợp thực tế và thuận tiện cho người dân.

Về công tác cán bộ, huyện Bạch Thông đã thực hiện sắp xếp nhân sự một cách khoa học, đảm bảo các yếu tố về năng lực chuyên môn, điều kiện công tác, sinh hoạt cho cán bộ, công chức khi về nhận nhiệm vụ tại xã mới. Xã Vĩnh Thông mới đã hoàn thành việc vận hành thử nghiệm hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã. Riêng Trung tâm Hành chính công xã Vĩnh Thông mới chưa đi vào vận hành do trang thiết bị, công nghệ chưa đồng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Sỹ Bình.

Về thiệt hại do trận mưa to rạng sáng ngày 19/6/2025, toàn xã có 11 ngôi nhà trong vùng nguy cơ sạt lở cao, hiện đã di dời khẩn cấp 02 hộ ra nhà văn hóa thôn, 01 hộ đến ở nhà người thân, các hộ còn lại đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và sẽ tiếp tục di dời nếu vẫn có mưa to. Nhiều tuyến đường liên xã, thôn bị sạt lở gây ách tắc giao thông, khó khăn trong việc đi lại, 01ha ao cá bị nước lũ tràn qua.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi nơi sạt lở.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Bạch Thông và xã Sỹ Bình khẩn trương hoàn thiện toàn bộ việc sắp xếp, lưu trữ tài liệu trong ngày 20/6. Đồng thời, chủ động tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, ở cho cán bộ, công chức từ huyện và tỉnh về công tác tại xã mới trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc đưa bộ máy chính quyền xã mới đi vào hoạt động là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi cán bộ, công chức xã mới phải thay đổi tư duy, phong cách làm việc, thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí lưu ý xã cần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và sản xuất./.