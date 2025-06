Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Pác Nặm

BBK - Sáng 27/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Bắc Kạn năm 2025 do Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Bộc Bố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Pác Nặm có 01 điểm thi tại Trường THPT Bộc Bố, với 10 phòng thi và 217 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 04 thí sinh tự do. Trong hai ngày diễn ra Kỳ thi có 01 thí sinh tự do không tham gia và 01 thí sinh được miễn thi.

Tại điểm thi, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi như: Số liệu kỳ thi; số thí sinh đăng ký dự thi; số thí sinh; số phòng thi đăng ký dự thi theo môn và công tác tổ chức, cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an toàn kỳ thi...

Thí sinh đã hoàn thành các môn thi.

Đội tình nguyện hỗ trợ các thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Bộc Bố.

Qua kiểm tra cho thấy, tại các điểm thi công tác tổ chức, phục vụ thi, cơ sở vật chất, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông được bố trí đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế. Lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện, y tế được tăng cường hỗ trợ các thí sinh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi./.