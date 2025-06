Kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện Chợ Mới

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình thi tại điểm thi Trường THPT Chợ Mới.

Qua kiểm tra cho thấy, tại các điểm thi, công tác coi thi được thực hiện chu đáo, đúng quy chế. Công tác tổ chức, phục vụ thi, cơ sở vật chất, y tế, an ninh trật tự, an toàn giao thông được bố trí đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, y tế được tăng cường hỗ trợ các thí sinh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi của huyện Chợ Mới. Đoàn đề nghị các điểm thi tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các thí sinh tham gia thi với tâm thế thoải mái để làm bài tốt và đạt thành tích cao trong kỳ thi.

Đoàn công tác động viên đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chợ Mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 huyện Chợ Mới có 384 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, tại điểm thi Trường THCS&THPT Yên Hân có 05 phòng thi với 79 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 02 thí sinh tự do); điểm thi Trường THPT Chợ Mới có 14 phòng thi với 305 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 302 thí sinh thi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; 03 thí sinh thi Giáo dục phổ thông 2006).

Các thành viên trong Ban chỉ đạo đi kiểm tra công tác triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THCS&THPT Yên Hân.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, tại các điểm thi, 100% thí sinh có mặt đúng giờ, làm bài nghiêm túc..../.