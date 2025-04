Kiểm tra địa điểm tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn tại Ba Bể

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực hồ Ba Bể.

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn 2025 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc bảo đảm các điều kiện để tổ chức phục vụ du khách tại một số điểm du lịch ở huyện Ba Bể.

Kiểm tra và tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy cho các tiểu thương bán hàng lưu niệm.

Đoàn đã đến kiểm tra “Tuyến tham quan, trải nghiệm hồ Ba Bể; rừng trúc Phiêng Phàng; khu vực trồng Bí xanh thơm Ba Bể” năm 2025; Tuyến tham quan, trải nghiệm “Điểm du lịch Cọn Poỏng”, thuộc xã Nam Cường và Khu ATK huyện Chợ Đồn. Đây là những nơi có vị trí và cảnh đẹp đặc trưng thường xuyên đón du khách đến tham quan, du lịch trải nghiệm và tận hưởng ẩm thực địa phương và đặc sản cá tầm, cá hồi, gà ta, thịt lợn đen bản địa…

Đoàn công tác đến khu vực Đền An Mạ kiểm tra các điều kiện phục vụ du khách.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Hiền, Phó Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn 2025 lưu ý: Chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp, các ngành và Nhân dân để thông qua dịp này có thể giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp của hồ Ba Bể, các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư, phát huy tiềm năng của Ba Bể, hướng tới phát triển bền vững.

Đoàn kiểm tra khu vực dự kiến đón nhiều khách du lịch đến trải nghiệm tại rừng trúc thuộc thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương.

Các địa điểm dự kiến đón khách du lịch và tổ chức các sự kiện cần bảo đảm an toàn cho du khách, chú trọng làm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… để các hoạt động du lịch diễn ra an toàn, thân thiện và tạo được ấn tượng tốt.

Khu vực nuôi cá tầm, cá hồi ở trên đỉnh Pù Lầu sẵn sàng đón khách du lịch đến trải nghiệm và thưởng thức các món ăn từ cá.

Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Kạn năm 2025 là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn, tạo ấn tượng đẹp với Nhân dân và du khách khi đến Bắc Kạn không chỉ là cơ hội để khám phá vẻ đẹp của mảnh đất, con người nơi đây mà còn là dịp kết nối cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025 là sự kiện văn hoá nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu, thu hút khách du lịch đến Bắc Kạn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo./.