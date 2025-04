Kiên trì giữ hình phạt tử hình đối với tội phạm ma túy đặc biệt nghiêm trọng

BBK- Sáng 24/4, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội thảo trao đổi, cung cấp thông tin, lấy ý kiến về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Hội thảo có sự góp mặt đại diện của nhiều ngành.

Dự kiến, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV sẽ cho ý kiến, xem xét thông qua nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có các dự án luật do Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì soạn thảo bao gồm: Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), kết hợp sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống mua, bán người; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đều đánh giá: Đây là những dự án luật rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nói chung; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Ý kiến của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ hoàn toàn nhất trí về việc cần thiết ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và kiến nghị Quốc hội sớm thông qua dự thảo luật này. Đại biểu lập luận, Dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân góp phần thể chế hóa quan điểm của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; góp phần đáp ứng yêu cầu, nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân; đẩy mạnh sử dụng dữ liệu cá nhân đúng pháp luật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cũng đồng tình với sự phù hợp và cần thiết ban hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù. Đại biểu cho rằng, việc bỏ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp huyện, không tổ chức cụ thể về tổ chức bộ máy CQĐT của Công an và Quân đội mà giao cho Bộ trưởng của hai bộ này quy định về tổ chức bộ máy là phù hợp với chủ trương chung về mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tạo sự linh hoạt trong thực tiễn. Tuy nhiên, căn cứ vào các quy định của pháp luật thì tổ chức bộ máy, thẩm quyền, nhiệm vụ của các CQĐT là vấn đề mang tính nguyên tắc phải được quy định bằng pháp luật. Do vậy, Tòa án đề nghị bỏ nội dung quy định tại khoản 3, Điều 5; khoản 4, Điều 6 trong dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi)...

Đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh góp ý 07 nhóm vấn đề trọng tâm đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đáng chú ý là: Kiến nghị kiên trì giữ hình phạt tử hình đối với các tội phạm về ma túy có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, như: Có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng vũ khí quân dụng, khối lượng lớn... Chỉ nên thu hẹp tử hình với tội danh mà mức độ nguy hiểm không còn cao, đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống.

Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh định lượng và mức phạt tiền làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cần ban hành khung hướng dẫn linh hoạt, có thể chia thành các mức theo vùng kinh tế hoặc loại hình tội phạm.

Không nên mở rộng áp dụng phạt tù chung thân không xét giảm án một cách phổ biến mà chỉ nên áp dụng hình phạt này đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất cực kỳ nguy hiểm và có dấu hiệu cho thấy không còn khả năng cải tạo. Đại biểu phân tích, thực tiễn thi hành án cho thấy, có nhiều phạm nhân cải tạo rất tốt, lập công chuộc tội nhưng nếu áp dụng hình hình phạt này sẽ không còn cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, mặt khác sẽ gây quá tải cho hệ thống giam giữ lâu dài...

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội thảo.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp, kiến nghị của các đại biểu, đại diện các sở, ngành. Tất cả các ý kiến sẽ được tổng hợp, làm cơ sở cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tham gia thảo luận, đóng góp xây dựng luật tại kỳ họp tới của Quốc hội khóa XV./.