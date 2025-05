Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sau khi xuống sân bay, đoàn linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi dọc tuyến Quốc lộ 1A qua huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) và nhiều huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi trước khi tới nghĩa trang quê nhà (xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ).

Dự Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi… và nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn đại biểu quốc tế; các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, đông đảo các tầng lớp nhân dân, cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Linh xa đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi trên tuyến Quốc lộ 1A.

Đông đảo người dân xã Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đứng chờ để tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có mặt tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã có mặt tại sân bay và dọc tuyến Quốc lộ 1A để đón và tiễn đưa người con ưu tú của quê hương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Lê Văn Tuyết (cán bộ hưu trí, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), chia sẻ: "Trước đây được gặp nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiều lần tôi thấy đồng chí là vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước nhưng luôn gần gũi, quan tâm đời sống nhân dân, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân. Tôi ở đây với mong muốn được tiễn biệt người con ưu tú của của dân tộc, của quê hương Quảng Ngãi anh hùng lần cuối".

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về tới nghĩa trang quê nhà.

Rước ảnh và đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào khu làm Lễ an táng.

Đúng 15 giờ, Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành trọng thể tại nghĩa trang quê nhà - xã Phổ Khánh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban tổ chức Lễ tang điều hành Lễ an táng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Sau khi đội Tiêu binh thực hiện nghi lễ hạ huyệt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi cùng gia quyến thả những nắm đất đầu tiên, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

Quang cảnh Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại nghĩa trang quê nhà, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí, đồng bào và gia đình dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương.

Thay mặt Ban tổ chức Lễ tang và gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, các đơn vị lực lượng vũ trang, đồng bào, đồng chí, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các nước, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế... đã bày tỏ tình cảm, niềm tiếc thương sâu sắc, đến viếng, gửi vòng hoa, gửi điện chia buồn, dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng và tiễn đưa đồng chí Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.

“Xin vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước!” - Thay mặt Ban tổ chức Lễ Quốc tang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tuyên bố kết thúc Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương./.