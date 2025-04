Kỳ họp thứ 19, HĐND huyện Chợ Đồn khoá XX

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 11). Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách địa phương (lần 2). Nghị quyết điều chỉnh phương án phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Lần 11).

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2025 (lần 2). Nghị quyết cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ năm 2025 (lần 2). Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên các Chương trình Mục tiêu quốc gia nguồn vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025. Nghị quyết về gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nguồn ngân sách địa phương. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về việc giao Uỷ ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Chợ Đồn.

Đại biểu dự Kỳ họp.

Kỳ họp cũng thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền: Miễn nhiệm Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Hứa Hoàng Anh, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo do chuyển công tác khác; ông Ma Văn Hào, Trưởng Công an huyện do chuyển đơn vị công tác khác; miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Triệu Đức Duy, nguyên Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ do đã nghỉ hưu theo quyết định của Nhà nước; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Triệu Quốc Huy, nguyên Phó Trưởng Công an huyện do chuyển công tác ra ngoài huyện Chợ Đồn./.