Kỳ sát hạch lái xe đầu tiên do CSGT Bắc Kạn tổ chức: Nghiêm túc, đúng quy định

BBK - Kỳ thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe đầu tiên do Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Ngay từ sáng sớm ngày 26/5, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Bắc Kạn, hàng trăm thí sinh ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã có mặt để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và tham gia kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe các hạng B, C1 và C.

Các thí sinh có mặt từ sớm dự lễ khai mạc.

Nhà ở tổ 5, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn), song chị Đỗ Thị Quế vẫn cố gắng có mặt từ sớm tại thành phố Bắc Kạn trước giờ thi khoảng 30 phút để dự thi. “Tôi chờ đợt thi này từ 3 tháng nay, nên cũng có sự chuẩn bị kỹ càng để ôn câu hỏi lý thuyết và tập các bài thi thực hành. Ban đầu tôi cũng khá run khi biết từ lần thi này sẽ do lực lượng Cảnh sát giao thông sát hạch. Tuy nhiên, khi làm thủ tục được cán bộ Công an hướng dẫn nhiệt tình, động viên tinh thần nên cũng rất thoải mái và tự tin”.

Ghi nhận trong quá trình tổ chức kỳ thi đầu tiên cho thấy không khí khẩn trương, nghiêm túc và quy củ. Các khu vực kiểm tra hồ sơ, thi lý thuyết, xác thực thông tin, kiểm tra nồng độ cồn... được bố trí tách biệt, tạo thuận tiện cho thí sinh cũng như cán bộ làm nhiệm vụ.

Thí sinh làm thủ tục vào thi lý thuyết.

Trước khi vào thi lý thuyết, các thí sinh ngồi tại khu vực chờ đến lượt gọi theo danh sách. Mỗi lượt thi có 20 thí sinh, bài thi được thực hiện trên các máy vi tính trang bị phần mềm sát hạch lý thuyết. Thiết bị, phần mềm được bố trí sẵn, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Là người hoàn thành sớm phần thi lý thuyết, anh Hoàng Văn Canh, thị trấn Chợ Rã (Ba Bể) chia sẻ: “Tôi thi giấy phép lái xe hạng B01, số tự động. Tôi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc rất nhanh chóng, chuyên nghiệp. Kết thúc bài thi là biết kết quả ngay. Phần lý thuyết vừa rồi tôi được 30 điểm và 45 điểm mô phỏng”.

Kiểm tra nồng độ cồn trước khi vào thi thực hành.

Người dân bày tỏ sự hài lòng khi cán bộ Cảnh sát giao thông đã tận tình hướng dẫn để thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện. Các phần thi diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và đảm bảo minh bạch.

Tại kỳ thi này, các thí sinh đều được kiểm tra nồng độ cồn trước khi vào bài thi thực hành. Ngay tại khu vực thi, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành đo bằng thiết bị chuyên dụng trước khi thí sinh lên xe thực hành trên sa hình.

Tất cả các khâu sát hạch đều được triển khai nghiêm túc, minh bạch, tuân thủ đúng quy trình theo quy định; giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera và cảm biến hiện đại, bảo đảm tính công bằng, khách quan và độ chính xác cao trong chấm điểm.

Phòng giám sát với các thiết bị hiện đại.

Thí sinh ký nhận sau khi hoàn thành phần thi thực hành trên sa hình.

Để chuẩn bị tốt kỳ sát hạch lần này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bố trí hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực tại điểm thi, trong đó có 08 sát hạch viên trực tiếp làm công tác sát hạch.

Trước đó, công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan được khẩn trương thực hiện, đặc biệt là hệ thống sân bãi, thiết bị chấm điểm tự động, hệ thống giám sát đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước đó để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất.





Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn: Đây là kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đầu tiên do lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức, có ý nghĩa quan trọng, là nền móng, cơ sở để tổ chức các kỳ sát hạch tiếp theo. Công tác chuẩn bị đã được Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đảm bảo kỳ sát hạch diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

Kỳ thi sát hạch diễn ra trong vòng 01 ngày (26/5), với 121 thí sinh sát hạch mới và 6 thí sinh thi lại lý thuyết do giấy phép quá hạn. Đây là kỳ thi sát sạch đầu tiên do Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức, sau khi nhận chuyển giao nhiệm vụ này từ Sở Giao thông và Vận tải (nay là Sở Xây dựng) theo quy định.

Việc tổ chức kỳ sát hạch này đánh dấu bước chuyển sang mô hình quản lý mới, hướng đến minh bạch và hiệu quả, siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe./