Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Kạn diễn ra an toàn, nghiêm túc

BBK - Trong các ngày 26 - 28/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 3.300 thí sinh tỉnh Bắc Kạn đã tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại 15 điểm thi. Kỳ thi diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, an ninh trật tự được đảm bảo, công tác tổ chức được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế.

Công tác in sao đề thi, vận chuyển, bảo mật đề thi và bài thi được thực hiện nghiêm ngặt. Các điểm thi bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện về điện, nước, an toàn thực phẩm, y tế, phòng chống cháy nổ và hỗ trợ thí sinh.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Điểm thi Trường THPT Na Rì.

Trong suốt kỳ thi, tình hình an ninh, an toàn tại các điểm thi được đảm bảo. Giao thông thông suốt, không xảy ra sự cố bất thường. Lực lượng Công an, y tế, tình nguyện viên phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Đề thi các môn được đánh giá mang tính phân loại cao, môn Ngữ văn không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, hướng học sinh tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng phân tích, đánh giá, thể hiện quan điểm cá nhân trong phần nghị luận xã hội. Các môn khác như Toán, Tiếng Anh được đánh giá có tính phân hóa cao, khá khó so với các năm học trước…

Thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Bắc Kạn.

Thí sinh đa số nghiêm túc, có ý thức tuân thủ quy chế thi. Tuy nhiên, trong ngày thi thứ hai, có 01 thí sinh vi phạm quy chế thi.

các tình nguyện viên động viên thí sinh sau khi thi xong.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Bắc Kạn được tổ chức nghiêm túc, an toàn. Ngay sau khi kỳ thi kết thúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn đã chỉ đạo triển khai công tác chấm thi theo đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các hội đồng thi các tỉnh sẽ hoàn thành việc chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối sánh kết quả thi chậm nhất vào 17 giờ ngày 13/7. Sau đó, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào 8 giờ ngày 16/7./.