Lan toả ý nghĩa mô hình"Em nuôi của Đoàn"

BBK - Với nhiều hình thức gây quỹ và cách vận động, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn đã triển khai hiệu quả Đề án Tuổi trẻ Công an nhân dân hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tới trường, giai đoạn 2023 -2027, trong đó mô hình “Em nuôi của Đoàn”, góp phần giúp đỡ, hỗ trợ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường.

Lãnh đạo Công an tỉnh cùng các đơn vị đồng hành và hộ dân thực khởi công “Ngôi nhà 19/8” tại xã Chu Hương, huyện Ba Bể.

Thiếu úy Bế Công Tuyền, là cán bộ Đội Quản lý, sử dụng động vật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, hiện đang cư trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, gia đình thuộc diện hộ nghèo (mẹ đẻ anh không may mắc bệnh trọng đã mất, bố đẻ anh cũng ốm yếu), nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng.



Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã báo cáo và được Bộ Công an hỗ trợ số tiền 150 triệu đồng. Công an tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ từ quỹ do cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đóng góp số tiền 15 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà ở mới cho đồng chí Bế Công Tuyền. Cùng với đó, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bắc Kạn đã nhận đỡ đầu 2 con nhỏ sinh đôi của đồng chí Tuyền. Với những sự san sẻ từ đồng chí, đồng đội, đã phần nào giúp gia đình đồng chí vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn đóng góp của đoàn viên, thanh niên và nguồn xã hội hoá xây dựng mới 05 ngôi nhà 19.8. Từ năm 2024 đến nay, các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã lựa chọn, giúp đỡ 17 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, tối thiểu 300.000 đồng/em/tháng. Quỹ được xây dựng từ việc kêu gọi, vận động lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ ủng hộ, đồng thời kêu gọi thêm từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh. Những phần hỗ trợ ý nghĩa này không chỉ giúp các em có điều kiện trang trải trong cuộc sống, mà còn là động lực để các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Với ý nghĩa nhân văn, thiết thực, mô hình “Em nuôi của Đoàn” đã thực sự tạo nên dấu ấn tốt đẹp, tô thắm thêm hình ảnh Người chiến sĩ Công an đẹp trong lòng Nhân dân. Bằng tâm huyết, trách nhiệm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn đã và đang cố gắng hết mình để mang lại niềm vui, thắp sáng ước mơ của trẻ em khó khăn trên địa bàn./.