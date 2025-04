“Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”

Những tấm Giấy Chứng nhận hiến máu tình nguyện được chị Thu trân trọng lưu giữ.

Chị Hà Thị Lệ Thu, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra tỉnh Bắc Kạn đã hơn 03 năm tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN). 14 lần hiến máu thành công đối với chị là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được trao đi những giọt máu của mình.

Chị Thu chia sẻ: “Hiến máu tình nguyện là một hoạt động rất ý nghĩa. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi lượng máu của mình có thể giúp đỡ những bệnh nhân đang cần truyền máu. Vui khi bản thân đủ khỏe mạnh để hiến máu và việc làm của mình lan tỏa đến nhiều người, khi vận động được người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia hoạt động này”.

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu "Giọt hồng Bắc Kạn" 2024.

Chị Thu tâm sự rằng có một người bạn có con bị tan máu bẩm sinh, đã hơn 10 năm nay tháng nào cũng phải truyền máu đều đặn. Chứng kiến hoàn cảnh của bạn và được nghe những câu chuyện đồng cảnh ngộ từ người bạn của mình, chị vô cùng thương cảm, thấy cuộc sống của mình may mắn hơn và việc làm của mình nhiều ý nghĩa hơn.

Cán bộ Tỉnh đoàn Bắc Kạn tham gia Ngày hội "Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc" (tháng 01/2025).

Thời gian qua, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được duy trì thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp, lan tỏa sâu rộng tới nhiều đối tượng tham gia. Cơ quan thường trực, các thành viên ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) các cấp, các đơn vị trực thuộc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch các đợt HMTN tập trung, góp phần thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia giao. Cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, đoàn viên thanh niên và Nhân dân đã từng bước nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của hoạt động hiến máu.

Chỉ tính riêng năm 2024, toàn tỉnh đã vận động, tổ chức được 18 đợt hiến máu tập trung, tiếp nhận được hơn 4.100 đơn vị máu. 3 tháng đầu năm 2025, cơ quan thường trực BCĐ VĐHMTN tỉnh phối hợp với các cơ quan thành viên BCĐ VĐHMTN tỉnh (Tỉnh đoàn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức Ngày hội “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, thu được trên 170 đơn vị máu an toàn; phối hợp với BCĐ VĐHMTN Công an tỉnh tổ chức Ngày hội “Giọt máu nghĩa tình – Vì đồng đội thân yêu”, thu được gần 120 đơn vị máu an toàn. Các đơn vị có kết quả nổi bật trong phong trào HMTN là Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, như: Tỉnh chưa thành lập được văn phòng BCĐ; cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh kiêm nhiệm công tác tuyên truyền, vận động HMTN; nguồn kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động HMTN còn hạn hẹp. Một số cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện chưa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động HMTN nên kết quả đạt được chưa cao, chỉ tập trung ở nơi đông dân cư. Đối tượng tham gia hầu hết ở độ tuổi lao động, đoàn viên thanh niên nhưng những đối tượng này hiện đã đi lao động ngoại tỉnh, nước ngoài.

Thời gian tới, phong trào hiến máu tình nguyện có thể sẽ gặp một số khó khăn, gián đoạn bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; dừng hoạt động của cấp huyện, thành phố; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Là cơ quan thường trực BCĐ VĐHMTN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN đến trực tiếp các thôn, bản; đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyên tuyền, vận động HMTN. Mong rằng tất cả mọi người với tất cả trách nhiệm, lương tâm của mình sẽ tham gia tích cực hơn nữa vào phong trào HMTN, bảo đảm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 4.700 đơn vị máu do cấp trên giao cho tỉnh Bắc Kạn năm 2025”./.