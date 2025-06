Mưa lớn gây ảnh hưởng tới một số xã của huyện Ngân Sơn

BBK - Theo thông tin từ huyện Ngân Sơn và các xã, do ảnh hưởng của trận mưa lớn sáng nay (19/6), một số khu vực trên địa bàn bị ngập úng, đất đá sạt lở một số tuyến đường trên địa bàn, gây thiệt hại về giao thông, nông nghiệp và cuộc sống của người dân.

Thông tin sơ bộ, tại một số xã nhiều cánh đồng bị ngập, hoặc nước lũ tràn qua, nhiều diện tích ruộng mạ bị cuốn trôi; tuyến QL 279 đoạn từ xã Hương Nê (cũ) ra QL3 bị sạt lở đất đá từ taluy dương khiến việc lưu thông qua khu vực này khó khăn.

Nhiều diện tích nông nghiệp trên địa bàn xã Hiệp Lực bị ngập úng.

Tuyến QL 279 (đoạn qua xã Hương Nê cũ) ra QL3 xã Hiệp Lực bị sạt lở gây tắc đường.

Hiện tại mưa to vẫn tiếp diễn, huyện Ngân Sơn đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến xấu do thời tiết gây ra. Đồng thời chỉ đạo các địa phương thống kê thiệt hại và có những cảnh báo sớm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân./.